Мигранты, пытавшиеся подкупить следователя в Коркино, не смогли выйти на свободу

Граждане Азербайджана Элчин Гасимов и Садиг Рустамов, обвиняемые в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) 11 ноября пытались оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их оставили под стражей до зимы.
«Адвокаты обжаловали решение Центрального райсуда Челябинска, которым их подзащитным продлили срок в СИЗО до 1 декабря. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения», — рассказал URA.RU источник.
Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили суд отменить решение первой инстанции. В качестве новой меры пресечения для своих клиентов они просили любую, не связанную с изоляцией от общества.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.
Изначально по делу проходил лишь Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предложил ему 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил об этом начальству. Мигранта задержали на месте преступления.
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