10 ноября 2024

Мигранты, пытавшиеся подкупить следователя в Коркино, не смогли выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов оставили в СИЗО до 1 декабря
Мигрантов оставили в СИЗО до 1 декабря Фото:

Граждане Азербайджана Элчин Гасимов и Садиг Рустамов, обвиняемые в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) 11 ноября пытались оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их оставили под стражей до зимы.

«Адвокаты обжаловали решение Центрального райсуда Челябинска, которым их подзащитным продлили срок в СИЗО до 1 декабря. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения», — рассказал URA.RU источник.

Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили суд отменить решение первой инстанции. В качестве новой меры пресечения для своих клиентов они просили любую, не связанную с изоляцией от общества.

URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию.

Изначально по делу проходил лишь Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предложил ему 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил об этом начальству. Мигранта задержали на месте преступления.

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Граждане Азербайджана Элчин Гасимов и Садиг Рустамов, обвиняемые в попытке подкупить следователя в Коркино (Челябинская область) 11 ноября пытались оспорить срок в СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, их оставили под стражей до зимы. «Адвокаты обжаловали решение Центрального райсуда Челябинска, которым их подзащитным продлили срок в СИЗО до 1 декабря. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения», — рассказал URA.RU источник. Адвокаты в своей апелляционной жалобе просили суд отменить решение первой инстанции. В качестве новой меры пресечения для своих клиентов они просили любую, не связанную с изоляцией от общества. URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского облсуда. Там сообщили, что уточнят информацию. Изначально по делу проходил лишь Гасимов. Предварительно, он пытался подкупить следователя: предложил ему 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. Сотрудник же доложил об этом начальству. Мигранта задержали на месте преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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