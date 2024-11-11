11 ноября 2024

Совфед одобрил 100-миллиардный транш на наземное метро в Екатеринбурге. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В планах у местных властей запустить несколько маршрутов наземного метро
В планах у местных властей запустить несколько маршрутов наземного метро Фото:

Свердловская область может получить 128 млрд рублей на новый маршрут наземного метро в Екатеринбурге. Именно эта сумма указана в постановлении Совета Федерации РФ, подготовленном по итогу Дней региона в федеральном парламенте. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Общая же сумма, которую запрашивают у федерального правительства на все региональные проекты — 205 млрд рублей.

«Рекомендовать правительству РФ рассмотреть предложения правительства области о включении в федеральный проект „Развитие общественного транспорта“ мероприятия по реализации проекта „Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо“ (маршрут „Юго-Западный“), в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования — 128,3 млрд рублей», — говорится в документе.

Впрочем, в свердловском истеблишменте есть скептики, уверенные, что денег регион не получит. И вспоминают, что десять лет назад в Совфеде уже презентовали, например, проект нового здания для НИИ ОММ, но федеральный кабмин финансирование так и не выделил.

Дни Свердловской области проходили в Совете Федерации с 21 по 23 октября. Региональные чиновники представили несколько проектов, среди них и новые маршруты наземного метро, в том числе «Юго-Западный». Планируется, что его протяженность составит 43 км (из них 23,1 км — новые пути), по маршруту будет 22 остановки (13 новых), время в пути по кольцу составит 60 минут. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.

О маршруте «Юго-Западный» в Дни региона докладывал замгубернатора Алексей Шмыков
О маршруте «Юго-Западный» в Дни региона докладывал замгубернатора Алексей Шмыков
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Свердловская область может получить 128 млрд рублей на новый маршрут наземного метро в Екатеринбурге. Именно эта сумма указана в постановлении Совета Федерации РФ, подготовленном по итогу Дней региона в федеральном парламенте. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Общая же сумма, которую запрашивают у федерального правительства на все региональные проекты — 205 млрд рублей. «Рекомендовать правительству РФ рассмотреть предложения правительства области о включении в федеральный проект „Развитие общественного транспорта“ мероприятия по реализации проекта „Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо“ (маршрут „Юго-Западный“), в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования — 128,3 млрд рублей», — говорится в документе. Впрочем, в свердловском истеблишменте есть скептики, уверенные, что денег регион не получит. И вспоминают, что десять лет назад в Совфеде уже презентовали, например, проект нового здания для НИИ ОММ, но федеральный кабмин финансирование так и не выделил. Дни Свердловской области проходили в Совете Федерации с 21 по 23 октября. Региональные чиновники представили несколько проектов, среди них и новые маршруты наземного метро, в том числе «Юго-Западный». Планируется, что его протяженность составит 43 км (из них 23,1 км — новые пути), по маршруту будет 22 остановки (13 новых), время в пути по кольцу составит 60 минут. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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