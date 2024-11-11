Свердловская область может получить 128 млрд рублей на новый маршрут наземного метро в Екатеринбурге. Именно эта сумма указана в постановлении Совета Федерации РФ, подготовленном по итогу Дней региона в федеральном парламенте. Копия документа есть в распоряжении URA.RU. Общая же сумма, которую запрашивают у федерального правительства на все региональные проекты — 205 млрд рублей.
«Рекомендовать правительству РФ рассмотреть предложения правительства области о включении в федеральный проект „Развитие общественного транспорта“ мероприятия по реализации проекта „Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо“ (маршрут „Юго-Западный“), в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования — 128,3 млрд рублей», — говорится в документе.
Впрочем, в свердловском истеблишменте есть скептики, уверенные, что денег регион не получит. И вспоминают, что десять лет назад в Совфеде уже презентовали, например, проект нового здания для НИИ ОММ, но федеральный кабмин финансирование так и не выделил.
Дни Свердловской области проходили в Совете Федерации с 21 по 23 октября. Региональные чиновники представили несколько проектов, среди них и новые маршруты наземного метро, в том числе «Юго-Западный». Планируется, что его протяженность составит 43 км (из них 23,1 км — новые пути), по маршруту будет 22 остановки (13 новых), время в пути по кольцу составит 60 минут. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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