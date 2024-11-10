Тесть осужденного экс-сотрудника пермского УФСБ раскрыл, на что тратил деньги зятя

Тесть экс-сотрудника пермского УФСБ Григория Царегородцева Сергей Цитко тратил деньги, которые передавал ему зять, на строительство и покупку недвижимости, золота, валюты и автомобиля. Об этом Цитко рассказал в ходе судебного заседания в Пермском гарнизонном военном суде 11 ноября, который вновь начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-офицера УФСБ по Прикамью. Деньги Царегородцев передавал тестю «частями», передает корреспондент URA.RU слова Цитко из зала суда. Только за 2020-2022 годы Цитко получил от Царегородцева порядка 40 млн рублей.
«[Зять] передавал мне деньги частями, суммы небольшие. Деньги были потрачены на строительство зданий и благоустройство трех земельных участков, которые я купил на свои средства. Также были приобретены 52 тыс долларов, золотые слитки на сумму около 1,2 млн рублей, в целом на это ушло около 40 млн рублей», — сказал Цитко. Помимо этого, тесть приобрел в Москве на полученные своего зятя автомобиль Mercedes, квартиру, парковочное место и кладовку в доме на ул Чернышевского, 20 в Перми.
Царегородцев был пойман в Москве весной 2023 года на многомиллионной взятке от знакомых хакеров, попавшим под уголовное дело. За деньги он обещал им покровительство и попустительство по делу. Весной этого года суд признал бывшего майора пермского УФСБ виновным во взяточничестве и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Однако Царегогродцеву удалось обжаловать приговор суда и отправить дело на новое рассмотрение.
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