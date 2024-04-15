Суд вынес приговор экс-сотруднику пермского УФСБ Григорию Царегородцеву

15 апреля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Григории Царегородцев намерен обжаловать приговор Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Суд отправил в колонию экс-начальника отдела контрразведки пермского управления ФСБ Григория Царегородцева. Решение судьи Пермского гарнизонного военного суда Дмитрия Малмыгина передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Царегородцева Григория Владимировича виновным по ч.6 ст. 290 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Лишить его воинского звания и права в течение восьми лет занимать должности на госслужбе», — провозгласил приговор Дмитрий Малмыгин. Также Царегородцев должен будет выплатить штраф в размере 320 миллионов рублей. В приговоре обозначено, что имущество Царегородцева будет конфисковано в пользу государства. А это пять слитков золота, 54 тысячи долларов США, автомобиль, квартира и машиноместо. Царегородцева признали виновным в том, что, будучи майором ФСБ, он получил 160 млн взятки. За деньги он обещал помочь уйти от уголовного преследования своим знакомым хакерам. Сам же Царегородцев заявлял в суде, что признает вину только в мошенничестве, так как не планировал помогать хакерам и обманул их. В своем последнем слове Царегородцев попросил его строго не наказывать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отправил в колонию экс-начальника отдела контрразведки пермского управления ФСБ Григория Царегородцева. Решение судьи Пермского гарнизонного военного суда Дмитрия Малмыгина передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Царегородцева Григория Владимировича виновным по ч.6 ст. 290 УК РФ. Назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Лишить его воинского звания и права в течение восьми лет занимать должности на госслужбе», — провозгласил приговор Дмитрий Малмыгин. Также Царегородцев должен будет выплатить штраф в размере 320 миллионов рублей. В приговоре обозначено, что имущество Царегородцева будет конфисковано в пользу государства. А это пять слитков золота, 54 тысячи долларов США, автомобиль, квартира и машиноместо. Царегородцева признали виновным в том, что, будучи майором ФСБ, он получил 160 млн взятки. За деньги он обещал помочь уйти от уголовного преследования своим знакомым хакерам. Сам же Царегородцев заявлял в суде, что признает вину только в мошенничестве, так как не планировал помогать хакерам и обманул их. В своем последнем слове Царегородцев попросил его строго не наказывать.