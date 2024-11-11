В Кремле прокомментировали желание Шольца поговорить с Путиным

Песков: Путин открыт для контактов, в том числе и с Шольцем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин открыт для контактов, заявил Песков
Путин открыт для контактов, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин открыт для контактов и переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании канцлера ФРГ Олафа Шольца «поговорить с Путиным».

«Совсем недавно на Валдайском форуме президент подтвердил, что открыт для всех контактов... Каких-либо сигналов [от правительства ФРГ по поводу переговоров] мы не получали, так что подготовки [к разговору] не ведется», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Песков подчеркнул, что Шольц, равно как и президент Франции Эммануэль Макрон, «сами ушли со связи». «Если они говорят, что сигналы [о переговорах] пойдут, нужно их дождаться», — заключил Песков.

Ранее Шольц подтвердил намерение провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом он заявил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

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Президент России Владимир Путин открыт для контактов и переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании канцлера ФРГ Олафа Шольца «поговорить с Путиным». «Совсем недавно на Валдайском форуме президент подтвердил, что открыт для всех контактов... Каких-либо сигналов [от правительства ФРГ по поводу переговоров] мы не получали, так что подготовки [к разговору] не ведется», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Песков подчеркнул, что Шольц, равно как и президент Франции Эммануэль Макрон, «сами ушли со связи». «Если они говорят, что сигналы [о переговорах] пойдут, нужно их дождаться», — заключил Песков. Ранее Шольц подтвердил намерение провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом он заявил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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