В Кремле прокомментировали желание Шольца поговорить с Путиным

Президент России Владимир Путин открыт для контактов и переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о желании канцлера ФРГ Олафа Шольца «поговорить с Путиным».
«Совсем недавно на Валдайском форуме президент подтвердил, что открыт для всех контактов... Каких-либо сигналов [от правительства ФРГ по поводу переговоров] мы не получали, так что подготовки [к разговору] не ведется», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
Песков подчеркнул, что Шольц, равно как и президент Франции Эммануэль Макрон, «сами ушли со связи». «Если они говорят, что сигналы [о переговорах] пойдут, нужно их дождаться», — заключил Песков.
Ранее Шольц подтвердил намерение провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. При этом он заявил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.
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