Жители ХМАО распродают вторичную недвижимость со скидками

В Ханты-Мансийском автономном округе увеличилось число квартир со скидками на вторичном рынке. Югорчане стали охотнее торговаться с конкретными покупателями, чтобы побыстрее продать жилье, рассказали URA.RU в компании «Этажи».
«Фактически сейчас высокие ипотечные ставки на вторичном рынке и охлаждение спроса вынуждают собственников при необходимости срочной продажи как снижать цену, так и увеличивать размер скидки для реального покупателя. Доля таких объектов явно становится больше. Но есть и обратная сторона — раньше собственники были готовы активнее снижать стоимость, когда видели для себя на рынке выгодный вариант покупку нового жилья», — поясняет ведущий аналитик компании Александр Иванов.
Прежде всего в моменте снижают стоимость недвижимости владельцы, которые рассчитывают оформить дешевую семейную ипотеку. Либо же собственники нашли выгодный вариант с дисконтом на вторичном рынке большей площади. Поэтому им важно быстро продать старое жилье.
«Сейчас часть из тех, кто продает жилье не попадают под условия льготного кредитования, а цена квадратного метра в новостройках нередко оказывается выше, чем на вторичном рынке. При этом добирать недостающую сумму покупателям придется по рыночным ставкам», — уточняет аналитик факторы, влияющие на снижение стоимости жилья.
Ранее URA.RU рассказывало, в каких городах ХМАО сложнее продать квартиру. За месяц спрос на вторичную недвижимость упал больше всего в Когалыме и Нижневартовске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!