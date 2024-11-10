Жители Тюменской области отдали телефонным мошенникам более миллиарда рублей

В 2024 году из-за телефонных мошенников жители Тюменской области лишились более миллиарда рублей. Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов.
«Ущерб от преступной деятельности в отношении граждан нашего региона составил один миллиард 200 миллионов рублей. Это серьезная цифра и естественно она вызывает обеспокоенность. Дистанционная преступность бывает разных видов: мошенничество, кражи с банковских карт, взлом аккаунтов в соцсетях и еще очень много вариантов можно перечислить. В том числе, и наркотические средства распространяются с использованием высоких технологий», — отметил Смирнов во время интервью.
Он добавил, что в 2024 году на территории региона произошло более 7 500 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. По сравнению с прошлым годом рост составил 6,3%.
Ранее URA.RU писало о том, что мошенники пытаются заполучить сим-карты, оформленные на жителей Тюменской области, чтобы затем использовать их в преступных целях. По данным источников агентства, телефонные номера, в частности, используются злоумышленниками для доступа к банковским счетам предыдущих владельцев.
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