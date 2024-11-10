10 ноября 2024

Жители Тюменской области отдали телефонным мошенникам более миллиарда рублей

Жители Тюменской области лишились 1,2 млрд рублей из-за телефонных мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
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Телефонные мошенники атакуют жителей Тюменской области
Телефонные мошенники атакуют жителей Тюменской области Фото:

В 2024 году из-за телефонных мошенников жители Тюменской области лишились более миллиарда рублей. Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов.

«Ущерб от преступной деятельности в отношении граждан нашего региона составил один миллиард 200 миллионов рублей. Это серьезная цифра и естественно она вызывает обеспокоенность. Дистанционная преступность бывает разных видов: мошенничество, кражи с банковских карт, взлом аккаунтов в соцсетях и еще очень много вариантов можно перечислить. В том числе, и наркотические средства распространяются с использованием высоких технологий», — отметил Смирнов во время интервью.

Он добавил, что в 2024 году на территории региона произошло более 7 500 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. По сравнению с прошлым годом рост составил 6,3%.

Ранее URA.RU писало о том, что мошенники пытаются заполучить сим-карты, оформленные на жителей Тюменской области, чтобы затем использовать их в преступных целях. По данным источников агентства, телефонные номера, в частности, используются злоумышленниками для доступа к банковским счетам предыдущих владельцев.

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В 2024 году из-за телефонных мошенников жители Тюменской области лишились более миллиарда рублей. Об этом в эфире программы «Вести. Интервью» ГТРК «Регион — Тюмень» заявил начальник УМВД России по Тюменской области Александр Смирнов. «Ущерб от преступной деятельности в отношении граждан нашего региона составил один миллиард 200 миллионов рублей. Это серьезная цифра и естественно она вызывает обеспокоенность. Дистанционная преступность бывает разных видов: мошенничество, кражи с банковских карт, взлом аккаунтов в соцсетях и еще очень много вариантов можно перечислить. В том числе, и наркотические средства распространяются с использованием высоких технологий», — отметил Смирнов во время интервью. Он добавил, что в 2024 году на территории региона произошло более 7 500 преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. По сравнению с прошлым годом рост составил 6,3%. Ранее URA.RU писало о том, что мошенники пытаются заполучить сим-карты, оформленные на жителей Тюменской области, чтобы затем использовать их в преступных целях. По данным источников агентства, телефонные номера, в частности, используются злоумышленниками для доступа к банковским счетам предыдущих владельцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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