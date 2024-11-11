ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области

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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, бронетранспортер, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
Освобождение населенного пункта велось силами группировки «Запад» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Колесникова в Харьковской области взят под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — следует из сводки Минобороны. Освобождение населенного пункта велось силами группировки «Запад».

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Населенный пункт Колесникова в Харьковской области взят под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — следует из сводки Минобороны. Освобождение населенного пункта велось силами группировки «Запад».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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