ВС РФ освободили Колесниковку в Харьковской области

Освобождение населенного пункта велось силами группировки «Запад»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Населенный пункт Колесникова в Харьковской области взят под контроль российскими войсками. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Колесниковка Харьковской области», — следует из сводки Минобороны. Освобождение населенного пункта велось силами группировки «Запад».
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