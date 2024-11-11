ВС РФ ударили по цеху производства и месту испытаний ракет «Сапсан»

Цех производства компонентов ракет ВСУ «Сапсан» поражен в результате ударов российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Под удары попали цех производства компонентов и место проведения испытаний оперативно-тактических ракет „Сапсан“. Также нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных БПЛА», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России.
Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ. Поражение скоплениям живой силы и военной техники противника нанесено в 133 районах.
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