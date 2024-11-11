ВС РФ ударили по цеху производства и месту испытаний ракет «Сапсан»

11 ноября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Уничтожены арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Цех производства компонентов ракет ВСУ «Сапсан» поражен в результате ударов российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Под удары попали цех производства компонентов и место проведения испытаний оперативно-тактических ракет „Сапсан“. Также нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных БПЛА», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России. Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ. Поражение скоплениям живой силы и военной техники противника нанесено в 133 районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цех производства компонентов ракет ВСУ «Сапсан» поражен в результате ударов российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Под удары попали цех производства компонентов и место проведения испытаний оперативно-тактических ракет „Сапсан“. Также нанесено поражение цехам производства, местам хранения и подготовки к применению ударных БПЛА», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства России. Кроме того, в результате ударов оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии уничтожены арсеналы, склады горючего и логистический центр ВСУ. Поражение скоплениям живой силы и военной техники противника нанесено в 133 районах.