Глава Евродипломатии Боррель ночевал в бомбоубежище в Киеве

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в соцсетях выложил пост и сообщил, что находится в бомбоубежище в Киеве. Однако на фото, приложенному к сообщению, было видно, что это обычное офисное здание, на стене которого висит табличка с надписью «убежище».
«Начинаю мой день в Киеве в убежище», — написал Боррель в своем аккаунте в соцсети Х. Однако на фото, приложенному к сообщению, видно, что глава дипслужбы ЕС, одетый в тренировочный костюм, находится не в бомбоубежище, а в коридоре офисного здания. На стене при этом висит табличка с надписью «убежище» на английском языке и стрелка, указывающая за край кадра.
Ранее Жозеп Боррель заявил, что Европа продолжит оказывать военную помощь Украине. Также к концу 2024 года количество солдат, подготовленных Евросоюзом, будет увеличено с 60 до 75 тысяч человек. Кроме того, глава дипломатии ЕС отметил, что в скором времени будет принят 15-й пакет антироссийских санкций, передает RT.
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