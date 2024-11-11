«Его многие любили»: что известно о школьнике, который умер после застолья в Екатеринбурге

Подросток, скончавшийся после застолья в Екатеринбурге, был талантливым

11 ноября 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Парень скончался после застолья с друзьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подросток Николай (имя изменено), которого нашли мертвым 10 ноября в Екатеринбурге после застолья с друзьями, был талантливым и жизнерадостным. Таким URA.RU его описала знакомая. «[Коля] всегда был веселым и улыбчивым. На выпускном [в девятом классе] он играл на гитаре, пел песни. Очень талантливый парень! Его многие любили. Очень тяжело осозновать, что его больше нет», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Николай до десятого класса учился в Екатеринбурге, а потом перевелся в школу в Косулино (Белоярский район). Он воспитывался в полной семье, никогда не состоял на учете в ПДН. По данным агентства, тело 16-летнего Коли обнаружили двое его приятелей. К ним он приехал в гости. Парни решили выпить, купили абсент. Коля якобы употребил пол-литра. Затем школьники легли спать, а он остался сидеть в телефоне. На следующий день друзья не смогли его разбудить, вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. Бывшие одноклассники, по словам собеседницы, помогли родителям собрать деньги на похороны. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросток Николай (имя изменено), которого нашли мертвым 10 ноября в Екатеринбурге после застолья с друзьями, был талантливым и жизнерадостным. Таким URA.RU его описала знакомая. «[Коля] всегда был веселым и улыбчивым. На выпускном [в девятом классе] он играл на гитаре, пел песни. Очень талантливый парень! Его многие любили. Очень тяжело осозновать, что его больше нет», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Николай до десятого класса учился в Екатеринбурге, а потом перевелся в школу в Косулино (Белоярский район). Он воспитывался в полной семье, никогда не состоял на учете в ПДН. По данным агентства, тело 16-летнего Коли обнаружили двое его приятелей. К ним он приехал в гости. Парни решили выпить, купили абсент. Коля якобы употребил пол-литра. Затем школьники легли спать, а он остался сидеть в телефоне. На следующий день друзья не смогли его разбудить, вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать факт смерти. Бывшие одноклассники, по словам собеседницы, помогли родителям собрать деньги на похороны. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.