Дочь челябинского олигарха Аристова не оплатила пошлину по миллиардному иску

11 ноября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Исковое заявление Елены Кретовой оставлено без движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Дочь челябинского бизнесмена Александра Аристова Елена Кретова не оплатила пошлину по исковому заявлению с требованием вернуть земельный участок на Шершнях стоимость 1,299 миллиарда рублей. Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Челябинской области. «Исковое заявление подано с нарушением требований… Согласно п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины», — говорится в определении суда об оставлении искового заявления без движения. Размер госпошлины по исковым требованиям Кретовой составляет шесть миллионов 971 тысяча 359 рублей. Однако Кретова представила чек, подтверждающий уплату государственной пошлины на сумму 15 тысяч рублей. Истцом не представлены доказательства уплаты государственной пошлины в размере 6 971 359 рублей. Иск Кретова подала на три компании национализированного «Арианта» — «Кубань-Вино», к агрофирме «Южная» и к «ЦПИ — Ариант». Инициатор спора потребовала вернуть фирме «Консультанты Урала» 1/26 долей на участок, оценив величину претензий суммой в 1,299 млрд рублей. Участок находится по адресу: Челябинск, проезд Шершневский бор. Площадь составляет 40,654 тысячи кв метров. Земля предназначена для эксплуатации нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». В проекте санитарно-защитной зоны на территории учреждения отмечено, что на участке расположены основной корпус, баня, гриль-зона, котельная и склад. Водоснабжение осуществляется централизованно. Окружают участок земли под бывшим лагерем «Дружба», под гостиничные комплексы, благоустройство и содержание Митрофановского кладбища. Кадастровая стоимость спорного участка составила 89,648 млн рублей. Компания «Консультанты Урала» создана в 2004 году и принадлежит Кретовой. ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», ООО «Кубань Вино», агрофирма «Южная», а также агрофирма «Ариант» ранее входили в холдинг «Ариант» и принадлежали семьям Аристовых и Кретовых. По требованию Генпрокуратуры РФ эти активы переданы государству. Претензии выдвинуты из-за нарушения процессов приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 90-х годах. В настоящий момент «Ариант» находится под управлением «Россельхозбанка». Ранее URA.RU направляло запросы. Пресс-служба «Арианта» перенаправила с запросом к владельцу агрохолдинга «РСХБ-Финанс», где обращение оставили без ответа. Представители «Кубань-Вино» отметили, что процесс комментировать не станут. Кретова на просьбу прокомментировать не отреагировала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь челябинского бизнесмена Александра Аристова Елена Кретова не оплатила пошлину по исковому заявлению с требованием вернуть земельный участок на Шершнях стоимость 1,299 миллиарда рублей. Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Челябинской области. «Исковое заявление подано с нарушением требований… Согласно п. 2 ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины», — говорится в определении суда об оставлении искового заявления без движения. Размер госпошлины по исковым требованиям Кретовой составляет шесть миллионов 971 тысяча 359 рублей. Однако Кретова представила чек, подтверждающий уплату государственной пошлины на сумму 15 тысяч рублей. Истцом не представлены доказательства уплаты государственной пошлины в размере 6 971 359 рублей. Иск Кретова подала на три компании национализированного «Арианта» — «Кубань-Вино», к агрофирме «Южная» и к «ЦПИ — Ариант». Инициатор спора потребовала вернуть фирме «Консультанты Урала» 1/26 долей на участок, оценив величину претензий суммой в 1,299 млрд рублей. Участок находится по адресу: Челябинск, проезд Шершневский бор. Площадь составляет 40,654 тысячи кв метров. Земля предназначена для эксплуатации нежилых зданий спортивно-оздоровительного центра «Маяк». В проекте санитарно-защитной зоны на территории учреждения отмечено, что на участке расположены основной корпус, баня, гриль-зона, котельная и склад. Водоснабжение осуществляется централизованно. Окружают участок земли под бывшим лагерем «Дружба», под гостиничные комплексы, благоустройство и содержание Митрофановского кладбища. Кадастровая стоимость спорного участка составила 89,648 млн рублей. Компания «Консультанты Урала» создана в 2004 году и принадлежит Кретовой. ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», ООО «Кубань Вино», агрофирма «Южная», а также агрофирма «Ариант» ранее входили в холдинг «Ариант» и принадлежали семьям Аристовых и Кретовых. По требованию Генпрокуратуры РФ эти активы переданы государству. Претензии выдвинуты из-за нарушения процессов приватизации Челябинского электрометаллургического комбината в 90-х годах. В настоящий момент «Ариант» находится под управлением «Россельхозбанка». Ранее URA.RU направляло запросы. Пресс-служба «Арианта» перенаправила с запросом к владельцу агрохолдинга «РСХБ-Финанс», где обращение оставили без ответа. Представители «Кубань-Вино» отметили, что процесс комментировать не станут. Кретова на просьбу прокомментировать не отреагировала.