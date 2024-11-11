Управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов
В Красновишерске (Пермский край) в доме на улице Сплавщиков, 12 обрушилось перекрытие второго этажа. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор».
«Во втором подъезде обрушилось перекрытие второго этажа. Компания, которая обслуживает данный дом, на обращения жителей не реагирует», — сказано в сообщении.
Местная жительница сообщила «Рифей Пермь», что им страшно находиться внутри дома. Жители боятся обрушения потолка.
Ранее URA.RU рассказало, что в Красновишерске отключили тепло и горячую воду из-за неработающих котельных. Администрация округа пообещала решить проблему до 13 ноября.
Жильцы переживают из-за обрушения потолка
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