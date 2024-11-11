В одном из домов пермского города обрушились перекрытия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов
Управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов Фото:

В Красновишерске (Пермский край) в доме на улице Сплавщиков, 12 обрушилось перекрытие второго этажа. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор».

«Во втором подъезде обрушилось перекрытие второго этажа. Компания, которая обслуживает данный дом, на обращения жителей не реагирует», — сказано в сообщении.

Местная жительница сообщила «Рифей Пермь», что им страшно находиться внутри дома. Жители боятся обрушения потолка. 

Ранее URA.RU рассказало, что в Красновишерске отключили тепло и горячую воду из-за неработающих котельных. Администрация округа пообещала решить проблему до 13 ноября.

Жильцы переживают из-за обрушения потолка
Жильцы переживают из-за обрушения потолка
Фото:

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В Красновишерске (Пермский край) в доме на улице Сплавщиков, 12 обрушилось перекрытие второго этажа. Фотографии опубликованы в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Во втором подъезде обрушилось перекрытие второго этажа. Компания, которая обслуживает данный дом, на обращения жителей не реагирует», — сказано в сообщении. Местная жительница сообщила «Рифей Пермь», что им страшно находиться внутри дома. Жители боятся обрушения потолка.  Ранее URA.RU рассказало, что в Красновишерске отключили тепло и горячую воду из-за неработающих котельных. Администрация округа пообещала решить проблему до 13 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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