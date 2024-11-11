Названа версия смерти школьника после застолья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подросток умер, выпив абсент с энергетиком

11 ноября 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Перед смертью подросток выпивал с друзьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предварительной причиной остановки сердца 16-летнего Николая (имя изменено) в Екатеринбурге могло стать употребление энергетиков и абсента. Об этом URA.RU рассказал его близкий друг. «Коля очень часто пил энергетики. Пустыми банками он заставлял свою комнату, что не нравилось его родителям. В тот вечер он с друзьями купил абсент. Они его смешивали с газировкой. Но Коля также пил энергетик, из-за этого сердце и остановилось», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР тему не комментируют. Другая знакомая Коли считает, что причиной смерти могло стать отравление наркотиками. Официально эта информация не подтверждена. Парень, по словам друзей, был добрым, отзывчивым, жизнерадостным и без комплексов. До десятого класса он учился в екатеринбургской школе, после перебрался в Косулино (Белоярский район). Коля любил играть на гитаре, состоял в рок-группе. В сентябре, по словам друга, жизнь Коли пошла под откос: он начал выпивать спиртное и курить сигареты. «[Коля] ходил на репетиции, но там он уже больше пил, чем занимался музыкой», — сказал товарищ. Тело парня обнаружили 10 ноября. До этого он выпивал с двумя друзьями, к которым приехал в гости. По предварительным данным, Николай якобы употребил пол-литра абсента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительной причиной остановки сердца 16-летнего Николая (имя изменено) в Екатеринбурге могло стать употребление энергетиков и абсента. Об этом URA.RU рассказал его близкий друг. «Коля очень часто пил энергетики. Пустыми банками он заставлял свою комнату, что не нравилось его родителям. В тот вечер он с друзьями купил абсент. Они его смешивали с газировкой. Но Коля также пил энергетик, из-за этого сердце и остановилось», — сказал собеседник агентства. В свердловском СКР тему не комментируют. Другая знакомая Коли считает, что причиной смерти могло стать отравление наркотиками. Официально эта информация не подтверждена. Парень, по словам друзей, был добрым, отзывчивым, жизнерадостным и без комплексов. До десятого класса он учился в екатеринбургской школе, после перебрался в Косулино (Белоярский район). Коля любил играть на гитаре, состоял в рок-группе. В сентябре, по словам друга, жизнь Коли пошла под откос: он начал выпивать спиртное и курить сигареты. «[Коля] ходил на репетиции, но там он уже больше пил, чем занимался музыкой», — сказал товарищ. Тело парня обнаружили 10 ноября. До этого он выпивал с двумя друзьями, к которым приехал в гости. По предварительным данным, Николай якобы употребил пол-литра абсента.