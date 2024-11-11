Центробанк допускает, что в декабре будет снова повышена ключевая ставка. Об этом заявил зампред регулятора Андрей Заботкин.
«ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено», — сказал Заботкин. Его цитирует ТАСС.
Зампред Центробанка добавил, что в последние два месяца наблюдается устойчивый рост цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. В заключении Заботкин сказал, что политика регулятора больше повлияет на замедление инфляции в 2025 году, чем на перспективы экономического роста.
В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Вскоре было принято решение установить минимальный шаг дальнейшего повышения ключевой ставки в 1%.
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