ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки в 2024 году

Зампред Центробанка: ЦБ не исключает повышение ключевой ставки в декабре
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Зампред ЦБ Заботкин допустил еще одно повышение ключевой ставки
Зампред ЦБ Заботкин допустил еще одно повышение ключевой ставки Фото:

Центробанк допускает, что в декабре будет снова повышена ключевая ставка. Об этом заявил зампред регулятора Андрей Заботкин.

«ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено», — сказал Заботкин. Его цитирует ТАСС.

Зампред Центробанка добавил, что в последние два месяца наблюдается устойчивый рост цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. В заключении Заботкин сказал, что политика регулятора больше повлияет на замедление инфляции в 2025 году, чем на перспективы экономического роста. 

В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Вскоре было принято решение установить минимальный шаг дальнейшего повышения ключевой ставки в 1%.

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Центробанк допускает, что в декабре будет снова повышена ключевая ставка. Об этом заявил зампред регулятора Андрей Заботкин. «ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено», — сказал Заботкин. Его цитирует ТАСС. Зампред Центробанка добавил, что в последние два месяца наблюдается устойчивый рост цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. В заключении Заботкин сказал, что политика регулятора больше повлияет на замедление инфляции в 2025 году, чем на перспективы экономического роста.  В октябре ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Вскоре было принято решение установить минимальный шаг дальнейшего повышения ключевой ставки в 1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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