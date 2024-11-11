ВС России выравнивают линию фронта под Харьковом после взятия Колесниковки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ выравнивают линию фронта в направлении Глушковки и Боровой
ВС РФ выравнивают линию фронта в направлении Глушковки и Боровой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные выравнивают линию фронта в Харьковской области, продвигаясь к реке Оскол после освобождения Колесниковки, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В самом населенном пункте обстановка остается опасной.

«ВС России продолжают продвигаться к реке Оскол, выравнивая линию фронта вдоль нее и в направлении Глушковки и Боровой», — заявил Ганчев. Его слова передает РИА Новости. 

Также отмечается, что обстановка в Колесниковке на данный момент остается опасной. Российские военные выясняют, есть ли в населенном пункте мирные жители.

ВС РФ взяли под контроль Колесниковку 11 ноября. Группировка войск «Центр» за сутки отразила восемь атак ВСУ, при этом противник потерял до 505 человек и танк. Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные выравнивают линию фронта в Харьковской области, продвигаясь к реке Оскол после освобождения Колесниковки, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В самом населенном пункте обстановка остается опасной. «ВС России продолжают продвигаться к реке Оскол, выравнивая линию фронта вдоль нее и в направлении Глушковки и Боровой», — заявил Ганчев. Его слова передает РИА Новости.  Также отмечается, что обстановка в Колесниковке на данный момент остается опасной. Российские военные выясняют, есть ли в населенном пункте мирные жители. ВС РФ взяли под контроль Колесниковку 11 ноября. Группировка войск «Центр» за сутки отразила восемь атак ВСУ, при этом противник потерял до 505 человек и танк. Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...