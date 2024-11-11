ВС России выравнивают линию фронта под Харьковом после взятия Колесниковки

Российские военные выравнивают линию фронта в Харьковской области, продвигаясь к реке Оскол после освобождения Колесниковки, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. В самом населенном пункте обстановка остается опасной.
«ВС России продолжают продвигаться к реке Оскол, выравнивая линию фронта вдоль нее и в направлении Глушковки и Боровой», — заявил Ганчев. Его слова передает РИА Новости.
Также отмечается, что обстановка в Колесниковке на данный момент остается опасной. Российские военные выясняют, есть ли в населенном пункте мирные жители.
ВС РФ взяли под контроль Колесниковку 11 ноября. Группировка войск «Центр» за сутки отразила восемь атак ВСУ, при этом противник потерял до 505 человек и танк. Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю линии боевого соприкосновения, передает 360.ru.
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