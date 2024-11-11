Госдума хочет лишить иноагентов еще одного источника заработка в России

Иноагентам и релокантам, «поливающим Россию помоями», будет проблематично жить на средства, которые они получают от сдачи недвижимости в РФ и со стриминговых сервисов. Так депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал идею спикера ГД Вячеслава Володина ввести для иноагентов обязательные рублевые счета.
По задумке Володина, доходы уехавших из РФ должны поступать на обязательные специализированные счета в рублях. Это «прекратит обогащание за счет движимого и недвижимого имущества», находящегося на территории России, а также от продажи такого имущества. «Жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — написал Хинштейн.
Депутат добавил, что «творчество иноагентов запрещать не планируется»: их музыка остается на стримингах. Но роялти за прослушивание артисты получать не должны, считает Хинштейн.
Ранее в России запретили размещать рекламу у иностранных агентов. После этого, по данным Роскомнадзора, их доходы упали на 75%.
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