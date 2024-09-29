29 сентября 2024

«Ведомости»: иноагенты потеряли 75% своих денег после решений РКН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Москва, пять тысяч, деньги, наличные, купюры, банкноты
Доход иноагентов снизился на 75% Фото:

Рекламные доходы блогеров, признанных иностранными агентами, упали на 75%. Основной объем затрат на рекламу у иноагентов в 2024 году пришелся на январь — февраль, сообщил представитель Роскомнадзора.

«В январе — июне 2024 года рекламодатели потратили на рекламу в блогах иноагентов 46,7 миллионов рублей. В аналогичный период 2023 года показатель достиг 75,7 миллионов рублей. Основной объем затрат в первом полугодии 2024 года пришелся на январь — февраль, а в марте — июне он составил 14,5 миллионов», — сообщил представитель «Ведомостям».

Сообщалось, что граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва федеральных госорганов. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рекламные доходы блогеров, признанных иностранными агентами, упали на 75%. Основной объем затрат на рекламу у иноагентов в 2024 году пришелся на январь — февраль, сообщил представитель Роскомнадзора. «В январе — июне 2024 года рекламодатели потратили на рекламу в блогах иноагентов 46,7 миллионов рублей. В аналогичный период 2023 года показатель достиг 75,7 миллионов рублей. Основной объем затрат в первом полугодии 2024 года пришелся на январь — февраль, а в марте — июне он составил 14,5 миллионов», — сообщил представитель «Ведомостям». Сообщалось, что граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва федеральных госорганов. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...