«Ведомости»: иноагенты потеряли 75% своих денег после решений РКН

30 сентября 2024 в 05:23 Размер текста - 17 +

Доход иноагентов снизился на 75% Фото: Игорь Пантин © URA.RU Рекламные доходы блогеров, признанных иностранными агентами, упали на 75%. Основной объем затрат на рекламу у иноагентов в 2024 году пришелся на январь — февраль, сообщил представитель Роскомнадзора. «В январе — июне 2024 года рекламодатели потратили на рекламу в блогах иноагентов 46,7 миллионов рублей. В аналогичный период 2023 года показатель достиг 75,7 миллионов рублей. Основной объем затрат в первом полугодии 2024 года пришелся на январь — февраль, а в марте — июне он составил 14,5 миллионов», — сообщил представитель «Ведомостям». Сообщалось, что граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва федеральных госорганов. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рекламные доходы блогеров, признанных иностранными агентами, упали на 75%. Основной объем затрат на рекламу у иноагентов в 2024 году пришелся на январь — февраль, сообщил представитель Роскомнадзора. «В январе — июне 2024 года рекламодатели потратили на рекламу в блогах иноагентов 46,7 миллионов рублей. В аналогичный период 2023 года показатель достиг 75,7 миллионов рублей. Основной объем затрат в первом полугодии 2024 года пришелся на январь — февраль, а в марте — июне он составил 14,5 миллионов», — сообщил представитель «Ведомостям». Сообщалось, что граждан РФ, которые имеют статус иностранного агента, исключат из кадрового резерва федеральных госорганов. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.