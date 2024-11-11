Минстрой Пермского края опубликовал приказ о сносе домов у Стахановского кольца

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Землю продадут девелоперу, который расселит дома, снесет и построит новые
Землю продадут девелоперу, который расселит дома, снесет и построит новые Фото:

В Перми снесут пять аварийных домов и 43 гаража рядом со Стахановским кольцом. Это будет сделано в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сказано в приказе, опубликованном на сайте краевого министерства строительства.

«Министерством строительства Пермского края опубликован приказ о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская в Индустриальном районе города Перми. При реновации территории будущий инвестор должен будет расселить и снести пять многоквартирных домов, а также сносу подлежат 45 гаражных боксов», — сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что площадь земельного участка составляет 1,56 гектара. Эта земля будет выставлена на аукцион. Победитель торгов после расселения должен будет застроить территорию новыми домами, возвести общественный центр и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Ранее URA.RU рассказало, что торги планируют провести до конца 2024 года.

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В Перми снесут пять аварийных домов и 43 гаража рядом со Стахановским кольцом. Это будет сделано в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сказано в приказе, опубликованном на сайте краевого министерства строительства. «Министерством строительства Пермского края опубликован приказ о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская в Индустриальном районе города Перми. При реновации территории будущий инвестор должен будет расселить и снести пять многоквартирных домов, а также сносу подлежат 45 гаражных боксов», — сказано на сайте ведомства. Уточняется, что площадь земельного участка составляет 1,56 гектара. Эта земля будет выставлена на аукцион. Победитель торгов после расселения должен будет застроить территорию новыми домами, возвести общественный центр и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Ранее URA.RU рассказало, что торги планируют провести до конца 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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