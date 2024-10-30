30 октября 2024

В Перми снесут аварийные дома под застройку у Стахановского кольца

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо аварийных домов построят новые
Вместо аварийных домов построят новые Фото:

Власти Пермского края решили застроить участок рядом со Стахановским кольцом в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Площадку планируют продать застройщику для сноса аварийных домов и возведения новых.

«Приказываю осуществить КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская в Индустриальном районе города Перми. Предельный срок реализации составляет 6 лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки», — сказано в проекте приказа, который опубликован на сайте минстроя Пермского края.

Уточняется, что под снос пойдут не только жилые дома, но и гаражи, находящиеся на этом участке. По данным издания «В курсе», власти хотят провести торги и выбрать застройщика до конца 2024 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми участок на «Тихом Компросе»» будут развивать в рамках КРТ. Площадку выкупил федеральный девелопер «Брусника». Сейчас застройщик ведет переговоры с жильцами о расселении и сносе аварийных домов.

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Власти Пермского края решили застроить участок рядом со Стахановским кольцом в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Площадку планируют продать застройщику для сноса аварийных домов и возведения новых. «Приказываю осуществить КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская в Индустриальном районе города Перми. Предельный срок реализации составляет 6 лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки», — сказано в проекте приказа, который опубликован на сайте минстроя Пермского края. Уточняется, что под снос пойдут не только жилые дома, но и гаражи, находящиеся на этом участке. По данным издания «В курсе», власти хотят провести торги и выбрать застройщика до конца 2024 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми участок на «Тихом Компросе»» будут развивать в рамках КРТ. Площадку выкупил федеральный девелопер «Брусника». Сейчас застройщик ведет переговоры с жильцами о расселении и сносе аварийных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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