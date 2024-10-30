В Перми снесут аварийные дома под застройку у Стахановского кольца

Власти Пермского края решили застроить участок рядом со Стахановским кольцом в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Площадку планируют продать застройщику для сноса аварийных домов и возведения новых.
«Приказываю осуществить КРТ жилой застройки, ограниченной улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов, Стахановская в Индустриальном районе города Перми. Предельный срок реализации составляет 6 лет с даты заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки», — сказано в проекте приказа, который опубликован на сайте минстроя Пермского края.
Уточняется, что под снос пойдут не только жилые дома, но и гаражи, находящиеся на этом участке. По данным издания «В курсе», власти хотят провести торги и выбрать застройщика до конца 2024 года.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми участок на «Тихом Компросе»» будут развивать в рамках КРТ. Площадку выкупил федеральный девелопер «Брусника». Сейчас застройщик ведет переговоры с жильцами о расселении и сносе аварийных домов.
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