РИАН: умерший пресс-секретарь Shaman мог быть отравлен

Одна из версий смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова — отравление неустановленным веществом. Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.
«Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова могло стать отравление неустановленным веществом», — сказал собеседник агентству. Точная причина гибели Коробкова будет установлена после экспертизы.
Пресс-секретарь Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября в Москве в возрасте 40 лет в своей квартире. Его тело нашла супруга. Сообщалось, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
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