РИАН: умерший пресс-секретарь Shaman мог быть отравлен

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Точную причину смерти установит экспертиза
Точную причину смерти установит экспертиза Фото:

Одна из версий смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова — отравление неустановленным веществом. Об этом сообщил информированный источник РИА Новости. 

«Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова могло стать отравление неустановленным веществом», — сказал собеседник агентству. Точная причина гибели Коробкова будет установлена после экспертизы. 

Пресс-секретарь Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября в Москве в возрасте 40 лет в своей квартире. Его тело нашла супруга. Сообщалось, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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Одна из версий смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов) Антона Коробкова — отравление неустановленным веществом. Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.  «Причиной смерти пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова могло стать отравление неустановленным веществом», — сказал собеседник агентству. Точная причина гибели Коробкова будет установлена после экспертизы.  Пресс-секретарь Shaman, журналист Антон Коробков-Землянский скончался 10 ноября в Москве в возрасте 40 лет в своей квартире. Его тело нашла супруга. Сообщалось, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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