Спикер думы Екатеринбурга пошла к губернатору в разгар кулуарных скандалов — и он помог. Фото

Евгений Куйвашев обсудил с Анной Гурарий работу думы Екатеринбурга

11 ноября 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Данные о том, знал ли о походе Анны Гурарий к губернатору Алексей Орлов, разнятся Фото: Размик Закарян © URA.RU Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий, получившая должность год назад и сейчас переживающая непростые времена, добилась важного символического успеха. В разгар конфликта с некоторыми представителями городской власти и разборок с областным антикоррупционным департаментом она встретилась с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом рассказали в департаменте информполитики (ДИП) региона. «Обсудили сегодня промежуточные итоги работы депутатов VIII созыва, избранных более года назад. Анна Гурарий доложила Евгению Куйвашеву о работе над ключевыми проектами, направленными на социально-экономическое развитие уральской столицы», — говорился в сообщении, опубликованном в telegram-канале ДИПа. Ранее URA.RU сообщало о напряженности в отношениях Гурарий с мэром Алексеем Орловым, возникшей еще весной — после того, как депутат, не уведомив его, сходила на совещание с главой региона по поводу реконструкции «Городка чекистов» в центре города. Впоследствии стало известно о жестком конфликте Гурарий с вице-мэром Мариной Фадеевой — управделами администрации, которой Орлов доверяет больше всего. Новость по теме Мэр Екатеринбурга решил проучить спикера думы после конфуза перед губернатором А в октябре появилась информация, что департамент по противодействию коррупции нашел странности в декларациях Анны Гурарий или ее мужа Евгения — помощника полпреда президента РФ в УрФО. «Речь идет о неких незакрытых счетах», — поделился источник, предположив, что председатель думы «отделается замечанием или выговором». Один источник URA.RU в муниципальной власти рассказал корреспонденту, что все это на встрече Куйвашева и Гурарий не обсуждалось. Другой собеседник заявил об обратном. Косвенным подтверждением его слов может быть то, что сразу после общения с первым лицом Гурарий назначили встречу с главой антикоррупционного департамента Ильхамом Ширалиевым. Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель думы Екатеринбурга Анна Гурарий, получившая должность год назад и сейчас переживающая непростые времена, добилась важного символического успеха. В разгар конфликта с некоторыми представителями городской власти и разборок с областным антикоррупционным департаментом она встретилась с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом рассказали в департаменте информполитики (ДИП) региона. «Обсудили сегодня промежуточные итоги работы депутатов VIII созыва, избранных более года назад. Анна Гурарий доложила Евгению Куйвашеву о работе над ключевыми проектами, направленными на социально-экономическое развитие уральской столицы», — говорился в сообщении, опубликованном в telegram-канале ДИПа. Ранее URA.RU сообщало о напряженности в отношениях Гурарий с мэром Алексеем Орловым, возникшей еще весной — после того, как депутат, не уведомив его, сходила на совещание с главой региона по поводу реконструкции «Городка чекистов» в центре города. Впоследствии стало известно о жестком конфликте Гурарий с вице-мэром Мариной Фадеевой — управделами администрации, которой Орлов доверяет больше всего. А в октябре появилась информация, что департамент по противодействию коррупции нашел странности в декларациях Анны Гурарий или ее мужа Евгения — помощника полпреда президента РФ в УрФО. «Речь идет о неких незакрытых счетах», — поделился источник, предположив, что председатель думы «отделается замечанием или выговором». Один источник URA.RU в муниципальной власти рассказал корреспонденту, что все это на встрече Куйвашева и Гурарий не обсуждалось. Другой собеседник заявил об обратном. Косвенным подтверждением его слов может быть то, что сразу после общения с первым лицом Гурарий назначили встречу с главой антикоррупционного департамента Ильхамом Ширалиевым.