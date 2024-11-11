На жену экс-судьи Верховного суда Чечни завели новое дело

На жену бывшего судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву завели новое уголовное дело. Она обвиняется в дезорганизации деятельности УФСИН по Чеченской республике, в частности, в применении силы к сотруднику исправительного учреждения и его семьи. Об этом сообщил ее адвокат Александр Савин.
«Против Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Верховного суда Чечни, осужденной по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции, завели еще одно дело по ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса», — заявил Савин, его слова передает РБК. При этом женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.
Александр Савин рассказал, что ему поступил звонок из управления Следственного комитета по региону. Следователь проинформировал его о новом уголовном деле в отношении Мусаевой и заявил, что по приезде в Грозный будет знакомиться с документами. На данный момент есть лишь предположения, почему на Зарему Мусаеву завели уголовное дело, заявил Савин. Однако она уже была на допросе у следователей, вопросы на нем касались нападения на сотрудника УФСИН по республике.
Жена экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, Зарема Мусаева, проживает совместно с мужем. Их дети, Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы, известны своей деятельностью в сфере защиты прав человека в Чечне. В 2022 году семья Янгулбаевых покинула территорию РФ.
В январе 2022 года в дом Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде ворвались люди с оружием. Женщина была принудительно перевезена в Чечню в качестве свидетеля по уголовному делу. Спустя месяц, в феврале того же года, ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, после чего ее арестовали. Летом 2022 года суд вынес решение о наказании Заремы Мусаевой — лишение свободы на срок 5,5 лет. Однако позднее срок был уменьшен на три месяца.
Семья и адвокаты Мусаевой неоднократно заявляли о наличии у нее хронических заболеваний и ухудшении ее состояния здоровья, включая инсулиннезависимый диабет, катаракту и боли в ногах. В начале 2022 года Европейский суд по правам человека потребовал от России предоставления информации о состоянии здоровья Мусаевой.
Также 4 июля 2023 года на журналистку Елену Милашину и ее адвоката Александра Немова напали, когда они приехали в Чечню на оглашение приговора по делу Мусаевой о нападении на участкового. Неизвестные избили их у выхода из аэропорта. Также 7 июля сообщалось, что состояние Милашиной улучшилось. У нее были сломаны пальцы и обрита голова.
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