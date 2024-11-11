11 ноября 2024

Свердловские депутаты вернули налог для автомобилистов, который не платили 13 лет

В Свердловской области депутаты одобрили введение транспортного налога
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2025 года владельцы маломощных машин будут платить новый налог
С 2025 года владельцы маломощных машин будут платить новый налог Фото:

Депутаты свердловского заксобрания одобрили введение транспортного налога, который был отменен в 2011 году. Он коснется владельцев маломощных автомобилей, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании парламента.

«... Изменение связано с введением для владельцев легковых автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил ставки в размере 10 рублей. В других субъектах УрФО она действует много лет, а средний размер составляет 11 рублей. При этом сохраняется освобождение от уплаты налогов для пенсионеров, инвалидов, родителей, воспитывающих приемных детей и детей-инвалидов (до 150 лошадиных сил), многодетных семей и участников СВО (до 200 лошадиных сил)», — представил законопроект министр экономики региона Руслан Садыков.

Предполагается, что в 2026 году дополнительные поступления в бюджет от транспортного налога составят порядка 900 млн рублей. Зачем нужны изменения и кого они не коснутся, в материале URA.RU.

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Депутаты свердловского заксобрания одобрили введение транспортного налога, который был отменен в 2011 году. Он коснется владельцев маломощных автомобилей, передает корреспондент URA.RU, присутствующий на заседании парламента. «... Изменение связано с введением для владельцев легковых автомобилей с мощностью до 100 лошадиных сил ставки в размере 10 рублей. В других субъектах УрФО она действует много лет, а средний размер составляет 11 рублей. При этом сохраняется освобождение от уплаты налогов для пенсионеров, инвалидов, родителей, воспитывающих приемных детей и детей-инвалидов (до 150 лошадиных сил), многодетных семей и участников СВО (до 200 лошадиных сил)», — представил законопроект министр экономики региона Руслан Садыков. Предполагается, что в 2026 году дополнительные поступления в бюджет от транспортного налога составят порядка 900 млн рублей. Зачем нужны изменения и кого они не коснутся, в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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