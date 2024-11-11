РВ: ВС России подняли флаг над Новоселидовкой у Кураховского водохранилища

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ВС РФ продвигаются через оборону ВСУ у Кураховского водохранилища Фото:
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Бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа водрузили российский флаг над Новоселидовкой в ДНР. Населенный пункт расположен у Кураховского водохранилища, сообщают военкоры.

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«Армия России подняла флаг над Новоселидовкой, прорываясь у Кураховского водохранилища», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ВС РФ продолжают обходить водохранилище, проламывая при этом украинскую оборону. На данный момент проходит освобождение стратегически важных населенных пунктов в Донбассе и окружение города Курахово.

URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.

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Бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа водрузили российский флаг над Новоселидовкой в ДНР. Населенный пункт расположен у Кураховского водохранилища, сообщают военкоры. «Армия России подняла флаг над Новоселидовкой, прорываясь у Кураховского водохранилища», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ВС РФ продолжают обходить водохранилище, проламывая при этом украинскую оборону. На данный момент проходит освобождение стратегически важных населенных пунктов в Донбассе и окружение города Курахово. URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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