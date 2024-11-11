РВ: ВС России подняли флаг над Новоселидовкой у Кураховского водохранилища

Бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа водрузили российский флаг над Новоселидовкой в ДНР. Населенный пункт расположен у Кураховского водохранилища, сообщают военкоры.
«Армия России подняла флаг над Новоселидовкой, прорываясь у Кураховского водохранилища», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ВС РФ продолжают обходить водохранилище, проламывая при этом украинскую оборону. На данный момент проходит освобождение стратегически важных населенных пунктов в Донбассе и окружение города Курахово.
URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.