РВ: ВС России подняли флаг над Новоселидовкой у Кураховского водохранилища

11 ноября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются через оборону ВСУ у Кураховского водохранилища Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа водрузили российский флаг над Новоселидовкой в ДНР. Населенный пункт расположен у Кураховского водохранилища, сообщают военкоры. Новость по теме Военкоры сообщили о взрыве дамбы Кураховского водохранилища: версии и причины диверсии «Армия России подняла флаг над Новоселидовкой, прорываясь у Кураховского водохранилища», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ВС РФ продолжают обходить водохранилище, проламывая при этом украинскую оборону. На данный момент проходит освобождение стратегически важных населенных пунктов в Донбассе и окружение города Курахово. URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы 114-й мотострелковой бригады 51-й армии Южного военного округа водрузили российский флаг над Новоселидовкой в ДНР. Населенный пункт расположен у Кураховского водохранилища, сообщают военкоры. «Армия России подняла флаг над Новоселидовкой, прорываясь у Кураховского водохранилища», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что ВС РФ продолжают обходить водохранилище, проламывая при этом украинскую оборону. На данный момент проходит освобождение стратегически важных населенных пунктов в Донбассе и окружение города Курахово. URA.RU направило запрос по ситуации в Минобороны РФ. На момент публикации материала ответа не поступило.