ABC: Илон Маск принимает ключевые решения в команде Трампа

Миллиардер Илон Маск активно участвует в формировании новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, принимая важные кадровые решения. Он также вместе с Трампом звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.
Влияние Илона Маска затрагивает международные и внутренние вопросы, делая бизнесмена особенно важным игроком в команде Трампа, передает ABC. «Маск почти ежедневно находится в поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он помогает с кадровыми решениями и даже участвовал в звонках Трампа с Зеленским и Эрдоганом», — сообщает издание. По информации издания, во время разговора с Зеленским Трамп даже передал трубку Маску, чтобы они обсудили ситуацию лично.
Ранее Илон Маск сыграл ключевую роль в предвыборной кампании Трампа, профинансировав масштабные инициативы, среди которых была лотерея с призом 1 млн долларов в колеблющихся штатах. Всего Маск пожертвовал на предвыборную кампанию Дональда Трампа 75 млн долларов. После объявления победы Трампа состояние Илона Маска увеличилось на 15 миллиардов долларов. В разговоре с журналистами Маск заявлял, что с приходом Трампа к власти он займется повышением качества управления власти в США, передает RT.
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