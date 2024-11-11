Власти Пермского края ответили на слухи о дефиците сливочного масла

Минагро Прикамья: дефицит сливочного масла в регионе не прогнозируется
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новости о сливочном масле уже не первую неделю будоражат пермяков
Новости о сливочном масле уже не первую неделю будоражат пермяков Фото:

В Пермском крае не ожидается дефицит сливочного масла. Об этом заявили представители министерства агропромышленного комплекса региона.

«Дефицит масла не прогнозируется. В Прикамье объем переработки молока традиционно выше, чем объем производства сырья. Власти уделяют особое внимание инвестиционным проектам в сфере строительства молочных ферм и субсидируют их за счет бюджетных средств. По итогам года ожидается положительная динамика в производстве сырого молока (порядка 4%)», — на данные ведомства ссылается «Звезда».

Ранее производители заявляли о планах приостановить производство сливочного масла в конце октября. В качестве причин называли нехватку молока и сливок. Участники рынка прогнозировали повышение цен на продукцию и последующий дефицит.

В ноябре в регионе стоимость килограмма сливочного масла превысила тысячу рублей. При этом сразу появились альтернативные предложения продажи с более низкой ценой. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае не ожидается дефицит сливочного масла. Об этом заявили представители министерства агропромышленного комплекса региона. «Дефицит масла не прогнозируется. В Прикамье объем переработки молока традиционно выше, чем объем производства сырья. Власти уделяют особое внимание инвестиционным проектам в сфере строительства молочных ферм и субсидируют их за счет бюджетных средств. По итогам года ожидается положительная динамика в производстве сырого молока (порядка 4%)», — на данные ведомства ссылается «Звезда». Ранее производители заявляли о планах приостановить производство сливочного масла в конце октября. В качестве причин называли нехватку молока и сливок. Участники рынка прогнозировали повышение цен на продукцию и последующий дефицит. В ноябре в регионе стоимость килограмма сливочного масла превысила тысячу рублей. При этом сразу появились альтернативные предложения продажи с более низкой ценой. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...