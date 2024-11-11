В Пермском крае не ожидается дефицит сливочного масла. Об этом заявили представители министерства агропромышленного комплекса региона.
«Дефицит масла не прогнозируется. В Прикамье объем переработки молока традиционно выше, чем объем производства сырья. Власти уделяют особое внимание инвестиционным проектам в сфере строительства молочных ферм и субсидируют их за счет бюджетных средств. По итогам года ожидается положительная динамика в производстве сырого молока (порядка 4%)», — на данные ведомства ссылается «Звезда».
Ранее производители заявляли о планах приостановить производство сливочного масла в конце октября. В качестве причин называли нехватку молока и сливок. Участники рынка прогнозировали повышение цен на продукцию и последующий дефицит.
В ноябре в регионе стоимость килограмма сливочного масла превысила тысячу рублей. При этом сразу появились альтернативные предложения продажи с более низкой ценой.
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