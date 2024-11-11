Завод в Златоусте перестанет осыпать сажей машины горожан

Завод «Промышленная пирометаллургия» в Златоусте (Челябинская область) перестанет осыпать сажей стоящий поблизости автотранспорт. Как URA.RU рассказал директор Владимир Гончаренко, готовится проект газификации производства. От использования угля предприятие планирует отказаться.
«Провели технико-тепловой расчет для перевода работы печи на газ. Поблизости проходит труба газопровода. Рассчитываем на поддержку мэрии в ускоренном подключении к данной коммуникации. Запланировали ее на 2025 год», — рассказал URA.RU Гончаренко.
Руководитель объяснил, почему жители ближайших домов столкнулись с осадками в виде сажи. Газы из печи проходят промывку через щелочной раствор. После этого из трубы выходит горячий пар. Поскольку он плотней воздуха, выхлопы оседают в виде конденсата. Предприятие перешло на использование угля с минимальным содержанием зольности и серы. В результате предельно допустимые концентрации опасных веществ ниже нормы в 1,6-3,5 раза. При этом превышение нормативного показателя есть по пыли. Согласно документу, вместо 0,15 миллиграмма на кубический метр зафиксировано 0,19 миллиграмма.
«За последние 1,5-2 года состоялось более 15 проверок работы нашего предприятия различными контролирующими органами. Не выявлено ни одного нарушения экологического законодательства», — прокомментировал собеседник URA.RU.
По решению суда завод подготовил проект санитарно-защитной зоны. До конца года рассчитывает получить согласование. «Промышленная пирометаллургия» выпускает молибденовый концентрат. Производство, по словам Гончаренко, относится к четвертому классу опасности.
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