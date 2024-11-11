11 ноября 2024

Власти района ХМАО раскрыли планы о подготовке к Новому году

В Нижневартовском районе к Новому году установят 8-метровую горку
© Служба новостей «URA.RU»
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В Излучинске возведут деревянную горку высотой 8 метров
В Излучинске возведут деревянную горку высотой 8 метров Фото:

В Излучинске Нижневартовского района (ХМАО) к Новому году откроют городок в стиле русских сказок, а на переулке строителей появится большая деревянная горка высотой ската в восемь метров. Об этом власти района сообщили в соцсети.

«Скоро наступит самый волшебный праздник года, и наш район активно готовится к встрече Нового года! Излучинск — здесь возведут снежный городок в стиле русских народных сказок. По переулку Строителей, 4 разместят новогодние светодиодные фигуры и большую деревянную горку с высотой ската 8 метров», — сообщается в telegram-канале мэрии. Открытие городка запланировано на 28 декабря. Также там появится 16 снежных фигур, снежное панно и две заливные горки.

В поселениях Зайцева Речка, Болшетархово, Аган, Корлики и Чехломей ведется подготовка к установке новогодних елей и горок. В поселке Ларьяк, появится зимний городок с елкой, горками и новогодними фигурами, а также будет залит каток. В Покуре установят безопасную деревянную горку и искусственную елку на центральной площади, а все это будет украшено световыми арками и праздничной иллюминацией.

В деревне Вата на центральной улице елка будет украшена игрушками, которые создадут школьники в рамках конкурса, еще одну ель — искусственную, установят на стадионе. В Ваховске новогодние ели появятся возле домов культур, а также возведут новые новогодние консоли и светодиодные фигуры. В Новоаганске и Варьегане на центральной площади установят две искусственные ели и 12 светодиодных фигур. В Варьегане также планируется заливка хоккейного корта и монтаж деревянной заливной горки.

Власти Нижневартовска планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Размер конструкции — 120 метров в длину, а ширина составит 10 метров. Сейчас власти ищут компанию, которая построит и будет обслуживать его.

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В Излучинске Нижневартовского района (ХМАО) к Новому году откроют городок в стиле русских сказок, а на переулке строителей появится большая деревянная горка высотой ската в восемь метров. Об этом власти района сообщили в соцсети. «Скоро наступит самый волшебный праздник года, и наш район активно готовится к встрече Нового года! Излучинск — здесь возведут снежный городок в стиле русских народных сказок. По переулку Строителей, 4 разместят новогодние светодиодные фигуры и большую деревянную горку с высотой ската 8 метров», — сообщается в telegram-канале мэрии. Открытие городка запланировано на 28 декабря. Также там появится 16 снежных фигур, снежное панно и две заливные горки. В поселениях Зайцева Речка, Болшетархово, Аган, Корлики и Чехломей ведется подготовка к установке новогодних елей и горок. В поселке Ларьяк, появится зимний городок с елкой, горками и новогодними фигурами, а также будет залит каток. В Покуре установят безопасную деревянную горку и искусственную елку на центральной площади, а все это будет украшено световыми арками и праздничной иллюминацией. В деревне Вата на центральной улице елка будет украшена игрушками, которые создадут школьники в рамках конкурса, еще одну ель — искусственную, установят на стадионе. В Ваховске новогодние ели появятся возле домов культур, а также возведут новые новогодние консоли и светодиодные фигуры. В Новоаганске и Варьегане на центральной площади установят две искусственные ели и 12 светодиодных фигур. В Варьегане также планируется заливка хоккейного корта и монтаж деревянной заливной горки. Власти Нижневартовска планируют построить большой ледовый каток к Новому году. Размер конструкции — 120 метров в длину, а ширина составит 10 метров. Сейчас власти ищут компанию, которая построит и будет обслуживать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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