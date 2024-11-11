11 ноября 2024

В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы

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Поправки о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы рассмотрят в Госдуме
Поправки о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы рассмотрят в Госдуме Фото:

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий засчитывать службу в добровольческих формированиях в стаж военной службы по призыву. Поправки предложено внести в статью 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона „О внесении изменений в статью 23 Федерального закона ‚О воинской обязанности и военной службе‘, подготовленный к внесению в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Алексеем Журавлевым, Александром Бородаем, Михаилом Шереметом“, — говорится в документе.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что участие в добровольческих формированиях позволяет набираться военного опыта и приобретать боевые навыки. «Такие граждане проявляют высокую степень патриотизма и готовность защищать наше Отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов», — говорится в пояснительной записке.

Ранее URA.RU писало о возможности получения статуса ветерана боевых действий для добровольцев СВО. Отмечается, что при вступлении в силу данного постановления, они и их семьи смогут получить соответствующие меры социальной поддержки.

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В Госдуму внесен законопроект, предлагающий засчитывать службу в добровольческих формированиях в стаж военной службы по призыву. Поправки предложено внести в статью 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».  «На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона „О внесении изменений в статью 23 Федерального закона ‚О воинской обязанности и военной службе‘, подготовленный к внесению в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Алексеем Журавлевым, Александром Бородаем, Михаилом Шереметом“, — говорится в документе. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что участие в добровольческих формированиях позволяет набираться военного опыта и приобретать боевые навыки. «Такие граждане проявляют высокую степень патриотизма и готовность защищать наше Отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов», — говорится в пояснительной записке. Ранее URA.RU писало о возможности получения статуса ветерана боевых действий для добровольцев СВО. Отмечается, что при вступлении в силу данного постановления, они и их семьи смогут получить соответствующие меры социальной поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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