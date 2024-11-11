В ГД внесли проект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий засчитывать службу в добровольческих формированиях в стаж военной службы по призыву. Поправки предложено внести в статью 23 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона „О внесении изменений в статью 23 Федерального закона ‚О воинской обязанности и военной службе‘, подготовленный к внесению в Государственную Думу депутатами Государственной Думы Алексеем Журавлевым, Александром Бородаем, Михаилом Шереметом“, — говорится в документе.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что участие в добровольческих формированиях позволяет набираться военного опыта и приобретать боевые навыки. «Такие граждане проявляют высокую степень патриотизма и готовность защищать наше Отечество, что должно быть поощрено и учтено при распределении военных ресурсов», — говорится в пояснительной записке.
Ранее URA.RU писало о возможности получения статуса ветерана боевых действий для добровольцев СВО. Отмечается, что при вступлении в силу данного постановления, они и их семьи смогут получить соответствующие меры социальной поддержки.
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