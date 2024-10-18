Добровольцы СВО смогут получить статус ветерана боевых действий

В Минобороны предложили оформлять статус ветерана боевых действий добровольцам с момента начала участия в военной операции на Украине (СВО). Такие действия позволят военнослужащим и их семьям получить меры социальной поддержки.
«Проектом постановления определяется порядок оформления и выдачи удостоверений ветерана боевых действий добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции», — заявлено в проекте постановления Минобороны РФ. Отмечается, что при вступлении в силу данного постановления, добровольцы и их семьи смогут получить соответствующие меры социальной поддержки. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных актов.
Там также предложили ввести возможность выдачи удостоверений без личной явки бойцов СВО. Воинская часть направит документы в военкомат по месту постановки на учет гражданина в течении 10 дней с момента получения им приказа об отбытии.
Ранее правительство РФ поддержало законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи ветеранам СВО и почетным донорам. Средства на это каждый субъект утвердит самостоятельно.
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