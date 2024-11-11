11 ноября 2024

Россиянки отказались ехать на чемпионат мира по бодибилдингу в Японию без флага

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Открытый кубок Урала по бодибилдингу. Екатеринбург, фитнес бикини, соревнования, бодибилдинг
Российские спортсменки не поедут на чемпионат мира по бодибилдингу в Японию без флага и гимна Фото:

Женская сборная России по бодибилдингу не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в декабре в Японии. Причиной стал отказ организаторов предоставить российским спортсменкам равные условия для участия в соревнованиях.

«Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

В агентстве уточнили, что организация получила официальное письмо от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в котором сообщается, что сборная России может участвовать в женском чемпионате мира по бодибилдингу в Японии только в нейтральном статусе. Это означает, что спортсменкам предстояло выступать без флага и гимна. Решение было принято под давлением правительства Японии из-за опасений, связанных с безопасностью.

С международным давлением сталкиваются и другие российские спортсмены. Биатлонисты, например, не смогут принять участие в международных соревнованиях в новом сезоне даже в нейтральном статусе, сообщил телеканал 360. Как URA.RU сообщало ранее, в июле российским бодибилдерам все же одобрили выступление на чемпионатах Европы под флагами РФ.

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Женская сборная России по бодибилдингу не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в декабре в Японии. Причиной стал отказ организаторов предоставить российским спортсменкам равные условия для участия в соревнованиях. «Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России. В агентстве уточнили, что организация получила официальное письмо от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в котором сообщается, что сборная России может участвовать в женском чемпионате мира по бодибилдингу в Японии только в нейтральном статусе. Это означает, что спортсменкам предстояло выступать без флага и гимна. Решение было принято под давлением правительства Японии из-за опасений, связанных с безопасностью. С международным давлением сталкиваются и другие российские спортсмены. Биатлонисты, например, не смогут принять участие в международных соревнованиях в новом сезоне даже в нейтральном статусе, сообщил телеканал 360. Как URA.RU сообщало ранее, в июле российским бодибилдерам все же одобрили выступление на чемпионатах Европы под флагами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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