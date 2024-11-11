Россиянки отказались ехать на чемпионат мира по бодибилдингу в Японию без флага

12 ноября 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Российские спортсменки не поедут на чемпионат мира по бодибилдингу в Японию без флага и гимна Фото: Дарья Попова © URA.RU Женская сборная России по бодибилдингу не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в декабре в Японии. Причиной стал отказ организаторов предоставить российским спортсменкам равные условия для участия в соревнованиях. «Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России. В агентстве уточнили, что организация получила официальное письмо от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в котором сообщается, что сборная России может участвовать в женском чемпионате мира по бодибилдингу в Японии только в нейтральном статусе. Это означает, что спортсменкам предстояло выступать без флага и гимна. Решение было принято под давлением правительства Японии из-за опасений, связанных с безопасностью. С международным давлением сталкиваются и другие российские спортсмены. Биатлонисты, например, не смогут принять участие в международных соревнованиях в новом сезоне даже в нейтральном статусе, сообщил телеканал 360. Как URA.RU сообщало ранее, в июле российским бодибилдерам все же одобрили выступление на чемпионатах Европы под флагами РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женская сборная России по бодибилдингу не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в декабре в Японии. Причиной стал отказ организаторов предоставить российским спортсменкам равные условия для участия в соревнованиях. «Президиум Федерации бодибилдинга России принял тяжелое решение не участвовать в женском чемпионате мира в Японии в нейтральном статусе, так как это унизительно для всех нас. Другого решения с нашей стороны просто не может быть в такое непростое для нашей страны время», — сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бодибилдинга России. В агентстве уточнили, что организация получила официальное письмо от Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в котором сообщается, что сборная России может участвовать в женском чемпионате мира по бодибилдингу в Японии только в нейтральном статусе. Это означает, что спортсменкам предстояло выступать без флага и гимна. Решение было принято под давлением правительства Японии из-за опасений, связанных с безопасностью. С международным давлением сталкиваются и другие российские спортсмены. Биатлонисты, например, не смогут принять участие в международных соревнованиях в новом сезоне даже в нейтральном статусе, сообщил телеканал 360. Как URA.RU сообщало ранее, в июле российским бодибилдерам все же одобрили выступление на чемпионатах Европы под флагами РФ.