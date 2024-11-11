Боррель пообещал Киеву поставить 1 млн снарядов

Украина получит обещанный 1 млн снарядов до конца текущего года. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
«Поставка одного миллиона снарядов Киеву будет завершена в 2024 году», — Жозепа Борреля цитирует ТАСС. Таким образом, исходя из прозвучавших ранее высказываний следует — передача вооружения будет осуществлена с опозданием не более 10 месяцев.
О передаче миллиона снарядов ВСУ Боррель впервые заявил в феврале прошлого года. В марте 2024 года указанный срок истек.
Евросоюзу пришлось увеличить производственные мощности, чтобы выполнить обещание, пишет «Национальная служба новостей». Сейчас Боррель находится в Киеве с прощальным визитом, передает RT. Он выйдет на пенсию 1 декабря, а его место займет Кая Каллас.
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