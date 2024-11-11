11 ноября 2024

Боррель пообещал Киеву поставить 1 млн снарядов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жозеп Боррель ранее утверждал, что ЕС уже поставил на Украину более 980 тысяч снарядов
Жозеп Боррель ранее утверждал, что ЕС уже поставил на Украину более 980 тысяч снарядов Фото:
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Украина получит обещанный 1 млн снарядов до конца текущего года. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

«Поставка одного миллиона снарядов Киеву будет завершена в 2024 году», — Жозепа Борреля цитирует ТАСС. Таким образом, исходя из прозвучавших ранее высказываний следует — передача вооружения будет осуществлена с опозданием не более 10 месяцев.

О передаче миллиона снарядов ВСУ Боррель впервые заявил в феврале прошлого года. В марте 2024 года указанный срок истек.

Евросоюзу пришлось увеличить производственные мощности, чтобы выполнить обещание, пишет «Национальная служба новостей». Сейчас Боррель находится в Киеве с прощальным визитом, передает RT. Он выйдет на пенсию 1 декабря, а его место займет Кая Каллас.

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Украина получит обещанный 1 млн снарядов до конца текущего года. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. «Поставка одного миллиона снарядов Киеву будет завершена в 2024 году», — Жозепа Борреля цитирует ТАСС. Таким образом, исходя из прозвучавших ранее высказываний следует — передача вооружения будет осуществлена с опозданием не более 10 месяцев. О передаче миллиона снарядов ВСУ Боррель впервые заявил в феврале прошлого года. В марте 2024 года указанный срок истек. Евросоюзу пришлось увеличить производственные мощности, чтобы выполнить обещание, пишет «Национальная служба новостей». Сейчас Боррель находится в Киеве с прощальным визитом, передает RT. Он выйдет на пенсию 1 декабря, а его место займет Кая Каллас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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