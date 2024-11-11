11 ноября 2024

Челябинцы отдают половину зарплаты за ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Ипотека в Челябинской области оказалась одной из самых доступных в стране Фото:

В Челябинской области отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих членов семьи составило 46,7%. Регион находится на 13 строчке в рейтинге доступности жилищного кредита. Это следует из инфографики ипотечных платежей, подготовленной аналитиками РИА «Новости».

«Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. Челябинская область — на 13 месте в списке», — сообщило агентство.

Средний размер ипотечного платежа в регионе составил 54,1 тысячи рублей, а кредита — 2,6 миллиона рублей. В соседней Свердловской области эти показатели находятся на уровне 66,3 тысячи рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно.

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В Челябинской области отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих членов семьи составило 46,7%. Регион находится на 13 строчке в рейтинге доступности жилищного кредита. Это следует из инфографики ипотечных платежей, подготовленной аналитиками РИА «Новости». «Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. Челябинская область — на 13 месте в списке», — сообщило агентство. Средний размер ипотечного платежа в регионе составил 54,1 тысячи рублей, а кредита — 2,6 миллиона рублей. В соседней Свердловской области эти показатели находятся на уровне 66,3 тысячи рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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