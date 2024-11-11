Экономика Недвижимость Челябинцы отдают половину зарплаты за ипотеку 12 ноября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 + Ипотека в Челябинской области оказалась одной из самых доступных в стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих членов семьи составило 46,7%. Регион находится на 13 строчке в рейтинге доступности жилищного кредита. Это следует из инфографики ипотечных платежей, подготовленной аналитиками РИА «Новости». «Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. Челябинская область — на 13 месте в списке», — сообщило агентство. Средний размер ипотечного платежа в регионе составил 54,1 тысячи рублей, а кредита — 2,6 миллиона рублей. В соседней Свердловской области эти показатели находятся на уровне 66,3 тысячи рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих членов семьи составило 46,7%. Регион находится на 13 строчке в рейтинге доступности жилищного кредита. Это следует из инфографики ипотечных платежей, подготовленной аналитиками РИА «Новости». «Самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия. Челябинская область — на 13 месте в списке», — сообщило агентство. Средний размер ипотечного платежа в регионе составил 54,1 тысячи рублей, а кредита — 2,6 миллиона рублей. В соседней Свердловской области эти показатели находятся на уровне 66,3 тысячи рублей и 3,1 миллиона рублей соответственно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям