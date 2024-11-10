Свердловские семьи тратят на ипотеку больше половины своего дохода

В Свердловской области семьям, в которых работают два человека, необходимо отдавать на платеж по ипотеке 52% от ежемесячной зарплаты. Это следует из рейтинга регионов по ипотечным платежам, подготовленного аналитиками РИА «Новости».
Согласно статистике, Средний Урал находится на 21 месте среди всех российских субъектов. Размер среднего ипотечного платежа составляет 66,3 тысячи рублей при кредите в 3,1 миллиона рублей.
Среди регионов Уральского федерального округа Свердловская область расположилась на предпоследнем месте. В Челябинской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО на погашение кредита пары тратят от 32,1% до 49,5% от суммарного дохода.
Ранее URA.RU писало о том, сколько нужно зарабатывать в Екатеринбурге для покупки однушки примерно за 5,9 миллиона рублей в ипотеку. При ежемесячном платеже в 87,5 тысячи рублей жителю уральской столицы необходимо зарабатывать не менее 145,9 тысячи рублей в месяц.
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