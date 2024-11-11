11 ноября 2024

В Тюмени после избиения 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовно дело возбуждено по статье о халатности
Уголовно дело возбуждено по статье о халатности Фото:

В Тюмени в одной из школ сверстницы жестоко избили 15-летнюю школьницу и разместили видео с этим событием в соцсети. В региональном СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.

«В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени на улице сверстницы избили 15-летнюю ученицу. Видео избиения было опубликовано в сети Интернет. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Тюменской области доложить о ходе расследования», — сообщается в telegram-канале СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Также выясняется, что стало причиной конфликта между школьницами.

Ранее сообщалось, что драка произошла в школе №9. В разговоре с URA.RU заместитель директора учреждения Галина Осинцева пояснила, что конфликт произошел из-за словесной перепалки.

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В Тюмени в одной из школ сверстницы жестоко избили 15-летнюю школьницу и разместили видео с этим событием в соцсети. В региональном СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования. «В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени на улице сверстницы избили 15-летнюю ученицу. Видео избиения было опубликовано в сети Интернет. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Тюменской области доложить о ходе расследования», — сообщается в telegram-канале СК РФ. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Также выясняется, что стало причиной конфликта между школьницами. Ранее сообщалось, что драка произошла в школе №9. В разговоре с URA.RU заместитель директора учреждения Галина Осинцева пояснила, что конфликт произошел из-за словесной перепалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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