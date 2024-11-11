В Тюмени после избиения 15-летней школьницы возбуждено уголовное дело

В Тюмени в одной из школ сверстницы жестоко избили 15-летнюю школьницу и разместили видео с этим событием в соцсети. В региональном СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело, а глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.
«В СМИ сообщается, что на территории одного из образовательных учреждений Тюмени на улице сверстницы избили 15-летнюю ученицу. Видео избиения было опубликовано в сети Интернет. Возбуждено уголовное дело. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Тюменской области доложить о ходе расследования», — сообщается в telegram-канале СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Также выясняется, что стало причиной конфликта между школьницами.
Ранее сообщалось, что драка произошла в школе №9. В разговоре с URA.RU заместитель директора учреждения Галина Осинцева пояснила, что конфликт произошел из-за словесной перепалки.
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