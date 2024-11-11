11 ноября 2024

Под Челябинском продают охотничью VIР-базу за 140 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., охота, ружье, домик
У владельца охотничьего хозяйства имеется соглашение на пользование объектами животного мира сроком на 49 лет Фото:

В Челябинской области выставили на торги охотничье хозяйство за 140 миллионов рублей. Оно расположено в Нязепетровске. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений.

«Базa VIР-нaзначения нa тeрритоpии дейcтвующегo oxотничьего xoзяйствa. Включает в себя многообразный ландшафт площадью 16 тысяч гектар богатейших охотничьих угодий, хвойные и лиственные леса на территории Долгобродского водохранилища. Также имеются 100 гектаров подкормочных полей, 12 вышек, кормушки на 15-30 мешков», — говорится в предложении на сайте «Авито».

На территории комплекса расположены дома для собственников, гостей и обслуживающего персонала, баня, мангальная зона, хозпостройки. Коллектив базы сформирован, имеет соответствующий опыт. Егеря оснащены рациями, тепловизорами, навигаторами.

Продавец отметил, что в этих местах можно отправиться на охоту на медведя, лося, кабана, косулю, мелкого зверя и птицу. У организации, которая оформлена как общество с ограниченной ответственностью, наработана клиентская база, заключены договоры с иностранцами.

Как URA.RU писало ранее, охотничье хозяйство предлагают в Курганской области. На его территории находятся 15 озер и болот. Продавец планирует выручить с продажи 10 миллионов рублей

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В Челябинской области выставили на торги охотничье хозяйство за 140 миллионов рублей. Оно расположено в Нязепетровске. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений. «Базa VIР-нaзначения нa тeрритоpии дейcтвующегo oxотничьего xoзяйствa. Включает в себя многообразный ландшафт площадью 16 тысяч гектар богатейших охотничьих угодий, хвойные и лиственные леса на территории Долгобродского водохранилища. Также имеются 100 гектаров подкормочных полей, 12 вышек, кормушки на 15-30 мешков», — говорится в предложении на сайте «Авито». На территории комплекса расположены дома для собственников, гостей и обслуживающего персонала, баня, мангальная зона, хозпостройки. Коллектив базы сформирован, имеет соответствующий опыт. Егеря оснащены рациями, тепловизорами, навигаторами. Продавец отметил, что в этих местах можно отправиться на охоту на медведя, лося, кабана, косулю, мелкого зверя и птицу. У организации, которая оформлена как общество с ограниченной ответственностью, наработана клиентская база, заключены договоры с иностранцами. Как URA.RU писало ранее, охотничье хозяйство предлагают в Курганской области. На его территории находятся 15 озер и болот. Продавец планирует выручить с продажи 10 миллионов рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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