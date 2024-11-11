Под Челябинском продают охотничью VIР-базу за 140 миллионов рублей

В Челябинской области выставили на торги охотничье хозяйство за 140 миллионов рублей. Оно расположено в Нязепетровске. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте объявлений.
«Базa VIР-нaзначения нa тeрритоpии дейcтвующегo oxотничьего xoзяйствa. Включает в себя многообразный ландшафт площадью 16 тысяч гектар богатейших охотничьих угодий, хвойные и лиственные леса на территории Долгобродского водохранилища. Также имеются 100 гектаров подкормочных полей, 12 вышек, кормушки на 15-30 мешков», — говорится в предложении на сайте «Авито».
На территории комплекса расположены дома для собственников, гостей и обслуживающего персонала, баня, мангальная зона, хозпостройки. Коллектив базы сформирован, имеет соответствующий опыт. Егеря оснащены рациями, тепловизорами, навигаторами.
Продавец отметил, что в этих местах можно отправиться на охоту на медведя, лося, кабана, косулю, мелкого зверя и птицу. У организации, которая оформлена как общество с ограниченной ответственностью, наработана клиентская база, заключены договоры с иностранцами.
Как URA.RU писало ранее, охотничье хозяйство предлагают в Курганской области. На его территории находятся 15 озер и болот. Продавец планирует выручить с продажи 10 миллионов рублей
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