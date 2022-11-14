В Курганской области продают охотничье хозяйство на границе с Тюменью

14 ноября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области продают хозяйство для охоты на косуль, кабанов и уток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Охотничье хозяйство с 15 озерами и болотами в Макушинском муниципальном округе на границе с Тюменской областью продают за 10 миллионов рублей. Площадь территории составляет 16 тысяч гектаров. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «В связи с переездом в другой регион продается одно из охот хозяйств Курганской области, находящееся на севере Курганской области и граничащее с Тюменской областью. Общая площадь угодий: 16 000 га. Лицензия выдана сроком до 2069 года. Стоимость готового бизнеса составляет 10 000 000 рублей», — говорится в сообщении. В имущество охотничьего хозяйства входит баня, хозяйственные постройки, ангар, две машины УАЗ, Toyota Land Cruiser 80 и шесть прицепов, две лодки и мотора. Также на территории имеется собственная автозаправка, четыре оборудованные вышки для охоты на кабана. Кроме того, есть земельный участок на берегу озера. По словам автора объявления, охотхозяйство занимает лидирующие позиции по поголовью кабана, косули и лося. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области готов обменять автосервис на автомобиль. Стоимость готового бизнеса по ремонту легкового транспорта оценивается в 800 тысяч рублей.

Охотничье хозяйство с 15 озерами и болотами в Макушинском муниципальном округе на границе с Тюменской областью продают за 10 миллионов рублей. Площадь территории составляет 16 тысяч гектаров. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. «В связи с переездом в другой регион продается одно из охот хозяйств Курганской области, находящееся на севере Курганской области и граничащее с Тюменской областью. Общая площадь угодий: 16 000 га. Лицензия выдана сроком до 2069 года. Стоимость готового бизнеса составляет 10 000 000 рублей», — говорится в сообщении. В имущество охотничьего хозяйства входит баня, хозяйственные постройки, ангар, две машины УАЗ, Toyota Land Cruiser 80 и шесть прицепов, две лодки и мотора. Также на территории имеется собственная автозаправка, четыре оборудованные вышки для охоты на кабана. Кроме того, есть земельный участок на берегу озера. По словам автора объявления, охотхозяйство занимает лидирующие позиции по поголовью кабана, косули и лося. Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области готов обменять автосервис на автомобиль. Стоимость готового бизнеса по ремонту легкового транспорта оценивается в 800 тысяч рублей.