11 ноября 2024

Мотострелок из Березников уничтожил два дрона ВСУ очередью из автомата на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вначале был подбит первый БПЛА, а затем — второй
Вначале был подбит первый БПЛА, а затем — второй Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Карло Эрбелидзе из Березников (Пермский край) смог уничтожить два вражеских беспилотника очередью из автомата. Пермяк замыкал группу во время движения у Новогородовки (ДНР), пояснили URA.RU ветераны прикамской организации «Сила в братстве — 59».

«Во время движения по маршруту прикамский военный обнаружил два приближающихся вражеских FPV-дрона. Подпустив их на дистанцию для более вероятного поражения и выждав удачный момент, Карло Эрбелидзе выпустил очередь из АК-74М. Он уничтожил сначала один, а затем второй беспилотник», — рассказали ветераны. 

После инцидента бойцы ВС РФ продолжили движение. Благодаря меткости пермяка никто не пострадал, а группа без потерь добралась до точки эвакуации.

Ранее URA.RU писало о младшем сержанте из батальона «Молот», которому удалось серией выстрелов из автомата уничтожить «Фурию» в зоне проведения СВО. Военнослужащий заметил БПЛА, когда находился на боевом дежурстве.

На передовую боец из Березников отправился в сентябре 2023 года
На передовую боец из Березников отправился в сентябре 2023 года
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Боец 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Карло Эрбелидзе из Березников (Пермский край) смог уничтожить два вражеских беспилотника очередью из автомата. Пермяк замыкал группу во время движения у Новогородовки (ДНР), пояснили URA.RU ветераны прикамской организации «Сила в братстве — 59». «Во время движения по маршруту прикамский военный обнаружил два приближающихся вражеских FPV-дрона. Подпустив их на дистанцию для более вероятного поражения и выждав удачный момент, Карло Эрбелидзе выпустил очередь из АК-74М. Он уничтожил сначала один, а затем второй беспилотник», — рассказали ветераны.  После инцидента бойцы ВС РФ продолжили движение. Благодаря меткости пермяка никто не пострадал, а группа без потерь добралась до точки эвакуации. Ранее URA.RU писало о младшем сержанте из батальона «Молот», которому удалось серией выстрелов из автомата уничтожить «Фурию» в зоне проведения СВО. Военнослужащий заметил БПЛА, когда находился на боевом дежурстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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