Боец 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Карло Эрбелидзе из Березников (Пермский край) смог уничтожить два вражеских беспилотника очередью из автомата. Пермяк замыкал группу во время движения у Новогородовки (ДНР), пояснили URA.RU ветераны прикамской организации «Сила в братстве — 59».
«Во время движения по маршруту прикамский военный обнаружил два приближающихся вражеских FPV-дрона. Подпустив их на дистанцию для более вероятного поражения и выждав удачный момент, Карло Эрбелидзе выпустил очередь из АК-74М. Он уничтожил сначала один, а затем второй беспилотник», — рассказали ветераны.
После инцидента бойцы ВС РФ продолжили движение. Благодаря меткости пермяка никто не пострадал, а группа без потерь добралась до точки эвакуации.
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