Фото убийцы на аллее погибших героев СВО возмутило жителей Чебаркуля. Видео

12 ноября 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Жители Чебаркуля возмущены аллеей памяти герое СВО Фото: Евгений Архипов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Размещенное на аллее погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область) фото Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, возмутило местных жителей. Об этом сообщила вдова погибшего разведчика Любовь Рудометова. «Люди возмущаются по поводу фотографии Синицына на аллее славы погибших героев СВО в Чебаркуле. Он здесь убил женщину, двое детей остались без матери. Убил жестоко — изнасиловал, выколол глаза. Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — отмечает Рудометова в видео, размещенном на ее странице. По ее словам, они говорили администрации Чебаркуля, что нельзя его фото публиковать на аллею славы героев СВО. «Они опять сделали поперек. Рядом ребята — Александр Мельников, Руслан Кононович, Сергей Таврыкин — все достойные мальчишки. И Синицын среди них висит», — говорит Рудометова. Она отмечает, что сама конструкция, на которой разместили фотографии погибших бойцов, не устойчивая. «Я ее даже не трогаю, а она шатается. Ветер дунет и все упадет», — говорится в видео. Размещенные фотографии с родственниками не согласовывали, хотя распоряжение такое было. «Фото в ужасном состоянии. Они их просто растянули», — добавляет Рудометова. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города Чебаркуль. Ответ будет опубликован после получения. В Чебаркуле ранее на кладбище обнаружили свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших на СВО. Гробы лежали на месте, где хоронят людей без родственников, сообщила Рудометова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Размещенное на аллее погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область) фото Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, возмутило местных жителей. Об этом сообщила вдова погибшего разведчика Любовь Рудометова. «Люди возмущаются по поводу фотографии Синицына на аллее славы погибших героев СВО в Чебаркуле. Он здесь убил женщину, двое детей остались без матери. Убил жестоко — изнасиловал, выколол глаза. Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — отмечает Рудометова в видео, размещенном на ее странице. По ее словам, они говорили администрации Чебаркуля, что нельзя его фото публиковать на аллею славы героев СВО. «Они опять сделали поперек. Рядом ребята — Александр Мельников, Руслан Кононович, Сергей Таврыкин — все достойные мальчишки. И Синицын среди них висит», — говорит Рудометова. Она отмечает, что сама конструкция, на которой разместили фотографии погибших бойцов, не устойчивая. «Я ее даже не трогаю, а она шатается. Ветер дунет и все упадет», — говорится в видео. Размещенные фотографии с родственниками не согласовывали, хотя распоряжение такое было. «Фото в ужасном состоянии. Они их просто растянули», — добавляет Рудометова. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города Чебаркуль. Ответ будет опубликован после получения. В Чебаркуле ранее на кладбище обнаружили свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших на СВО. Гробы лежали на месте, где хоронят людей без родственников, сообщила Рудометова.