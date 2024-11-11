11 ноября 2024

Фото убийцы на аллее погибших героев СВО возмутило жителей Чебаркуля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль, годовщина падения челябинского метеорита, мама с коляской, зима, парк чебаркуль
Жители Чебаркуля возмущены аллеей памяти герое СВО Фото:
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Размещенное на аллее погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область) фото Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, возмутило местных жителей. Об этом сообщила вдова погибшего разведчика Любовь Рудометова.

«Люди возмущаются по поводу фотографии Синицына на аллее славы погибших героев СВО в Чебаркуле. Он здесь убил женщину, двое детей остались без матери. Убил жестоко — изнасиловал, выколол глаза. Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — отмечает Рудометова в видео, размещенном на ее странице.

По ее словам, они говорили администрации Чебаркуля, что нельзя его фото публиковать на аллею славы героев СВО. «Они опять сделали поперек. Рядом ребята — Александр Мельников, Руслан Кононович, Сергей Таврыкин — все достойные мальчишки. И Синицын среди них висит», — говорит Рудометова.

Она отмечает, что сама конструкция, на которой разместили фотографии погибших бойцов, не устойчивая. «Я ее даже не трогаю, а она шатается. Ветер дунет и все упадет», — говорится в видео. Размещенные фотографии с родственниками не согласовывали, хотя распоряжение такое было. «Фото в ужасном состоянии. Они их просто растянули», — добавляет Рудометова.

Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города Чебаркуль. Ответ будет опубликован после получения.

В Чебаркуле ранее на кладбище обнаружили свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших на СВО. Гробы лежали на месте, где хоронят людей без родственников, сообщила Рудометова.

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Размещенное на аллее погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область) фото Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, возмутило местных жителей. Об этом сообщила вдова погибшего разведчика Любовь Рудометова. «Люди возмущаются по поводу фотографии Синицына на аллее славы погибших героев СВО в Чебаркуле. Он здесь убил женщину, двое детей остались без матери. Убил жестоко — изнасиловал, выколол глаза. Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — отмечает Рудометова в видео, размещенном на ее странице. По ее словам, они говорили администрации Чебаркуля, что нельзя его фото публиковать на аллею славы героев СВО. «Они опять сделали поперек. Рядом ребята — Александр Мельников, Руслан Кононович, Сергей Таврыкин — все достойные мальчишки. И Синицын среди них висит», — говорит Рудометова. Она отмечает, что сама конструкция, на которой разместили фотографии погибших бойцов, не устойчивая. «Я ее даже не трогаю, а она шатается. Ветер дунет и все упадет», — говорится в видео. Размещенные фотографии с родственниками не согласовывали, хотя распоряжение такое было. «Фото в ужасном состоянии. Они их просто растянули», — добавляет Рудометова. Редакция URA.RU направила запрос в администрацию города Чебаркуль. Ответ будет опубликован после получения. В Чебаркуле ранее на кладбище обнаружили свалку гробов и транспортировочных ящиков с фамилиями и другими данными погибших на СВО. Гробы лежали на месте, где хоронят людей без родственников, сообщила Рудометова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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