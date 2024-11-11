11 ноября 2024

В Челябинской области завершились выборы губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательная кампания официально завершена
Избирательная кампания официально завершена Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Выборы губернатора Челябинской области официально завершены. Об этом 12 ноября заявили в облизбиркоме.

«Выборы губернатора Челябинской области официально считаются завершенными после сдачи финансового отчета облизбиркомом в законодательное собрание региона. Избирательная комиссия Южного Урала направила сводный отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица региона в Законодательное собрание области. С этого момента официально избирательная кампания по выборам губернатора завершена», — сообщили в облизбиркоме.

Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее следовал Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») набрал 2,17% голосов.

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Выборы губернатора Челябинской области официально завершены. Об этом 12 ноября заявили в облизбиркоме. «Выборы губернатора Челябинской области официально считаются завершенными после сдачи финансового отчета облизбиркомом в законодательное собрание региона. Избирательная комиссия Южного Урала направила сводный отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица региона в Законодательное собрание области. С этого момента официально избирательная кампания по выборам губернатора завершена», — сообщили в облизбиркоме. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее следовал Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») набрал 2,17% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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