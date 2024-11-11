В Челябинской области завершились выборы губернатора

Выборы губернатора Челябинской области официально завершены. Об этом 12 ноября заявили в облизбиркоме.
«Выборы губернатора Челябинской области официально считаются завершенными после сдачи финансового отчета облизбиркомом в законодательное собрание региона. Избирательная комиссия Южного Урала направила сводный отчет о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов высшего должностного лица региона в Законодательное собрание области. С этого момента официально избирательная кампания по выборам губернатора завершена», — сообщили в облизбиркоме.
Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В выборах победил действующий губернатор Алексей Текслер, набрав 81,28% голосов избирателей, пришедших на участки. На втором месте оказался Виталий Пашин (ЛДПР) — 9,42%. Далее следовал Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) — за него проголосовали 5,27% избирателей. Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») набрал 2,17% голосов.
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