11 ноября 2024

Курганским властям обозначали сроки сноса опасного долгостроя, из-за которого дольщики остались без квартир

В Курганской области опасный долгострой планируют снести до конца 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд обязал снести опасный недострой в Шумихе до конца 2025 года
Суд обязал снести опасный недострой в Шумихе до конца 2025 года Фото:

Администрации Шумихинского округа обозначали сроки сноса опасного недостроенного дома в черте города. Суд обязал мэрию ликвидировать объект до конца 2025 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили из числа местных жителей. Недострой не могли закончить более 30 лет, многие обманутые дольщики умерли, не дождавшись обещанных квартир.

«Мэрию обязали ликвидировать опасный недострой в Шумихе до конца 2025 года. Власти планируют начать поиски подрядчика после зимы», — рассказали источники. 

Глава Шумихинского округа Оксана Двизова подтвердила информацию о сроках по сносу опасного недостроя. «Решением Шумихинского районного суда на администрацию возложена обязанность организации сноса объекта по улице Белоносова 1 в срок до 31 декабря 2025 года», — отметила мэр округа. 

Ранее URA.RU писало, что у обманутых дольщиков и мэрии разрешился многолетний конфликт в Шумихе. Строительство многоквартирного дома не могли закончить с 90-х годов. В 2019 году экспертиза показала невозможность дальнейших работ на объекте. После долгих судебных разбирательство прокуратура добилась, чтобы людям, которые остались без обещанных квартир, выплатили компенсацию более пяти миллионов рублей.

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Администрации Шумихинского округа обозначали сроки сноса опасного недостроенного дома в черте города. Суд обязал мэрию ликвидировать объект до конца 2025 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили из числа местных жителей. Недострой не могли закончить более 30 лет, многие обманутые дольщики умерли, не дождавшись обещанных квартир. «Мэрию обязали ликвидировать опасный недострой в Шумихе до конца 2025 года. Власти планируют начать поиски подрядчика после зимы», — рассказали источники.  Глава Шумихинского округа Оксана Двизова подтвердила информацию о сроках по сносу опасного недостроя. «Решением Шумихинского районного суда на администрацию возложена обязанность организации сноса объекта по улице Белоносова 1 в срок до 31 декабря 2025 года», — отметила мэр округа.  Ранее URA.RU писало, что у обманутых дольщиков и мэрии разрешился многолетний конфликт в Шумихе. Строительство многоквартирного дома не могли закончить с 90-х годов. В 2019 году экспертиза показала невозможность дальнейших работ на объекте. После долгих судебных разбирательство прокуратура добилась, чтобы людям, которые остались без обещанных квартир, выплатили компенсацию более пяти миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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