Фото убийцы убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле

Фотографию Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее местных жителей возмутил снимок убийцы на аллее героев.
«Фотографию Синицына уже убрали», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU ранее отправляла запрос в администрацию Чебаркуля. Ответ еще не поступил.
Жителей Чебаркуля возмутила размещенная на аллее погибших героев СВО фотография Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей. «Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — сказала вдова погибшего разведчика из Чебаркуля Любовь Рудометова в видео, размещенном на ее странице в соцсети.
Местные просили администрацию Чебаркуля не публиковать фото, но «они опять сделали поперек». Люди также недовольны качеством самой конструкции, на которой размещены снимки. Размещенные фотографии также плохого качества и их администрация не согласовала с родственниками погибших.
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