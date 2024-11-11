11 ноября 2024

Фото убийцы убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Чебаркуль. Челябинская область , мэрия, чебаркуль, администрация чебаркульский городской округ
В Чебаркуле оперативно убрали фото Синицына после возмущения местных Фото:
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Фотографию Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее местных жителей возмутил снимок убийцы на аллее героев.

«Фотографию Синицына уже убрали», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU ранее отправляла запрос в администрацию Чебаркуля. Ответ еще не поступил.

Жителей Чебаркуля возмутила размещенная на аллее погибших героев СВО фотография Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей. «Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — сказала вдова погибшего разведчика из Чебаркуля Любовь Рудометова в видео, размещенном на ее странице в соцсети.

Местные просили администрацию Чебаркуля не публиковать фото, но «они опять сделали поперек». Люди также недовольны качеством самой конструкции, на которой размещены снимки. Размещенные фотографии также плохого качества и их администрация не согласовала с родственниками погибших.

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Фотографию Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее местных жителей возмутил снимок убийцы на аллее героев. «Фотографию Синицына уже убрали», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU ранее отправляла запрос в администрацию Чебаркуля. Ответ еще не поступил. Жителей Чебаркуля возмутила размещенная на аллее погибших героев СВО фотография Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей. «Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — сказала вдова погибшего разведчика из Чебаркуля Любовь Рудометова в видео, размещенном на ее странице в соцсети. Местные просили администрацию Чебаркуля не публиковать фото, но «они опять сделали поперек». Люди также недовольны качеством самой конструкции, на которой размещены снимки. Размещенные фотографии также плохого качества и их администрация не согласовала с родственниками погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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