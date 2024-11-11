Фото убийцы убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле

12 ноября 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

В Чебаркуле оперативно убрали фото Синицына после возмущения местных Фото: Евгений Архипов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фотографию Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее местных жителей возмутил снимок убийцы на аллее героев. «Фотографию Синицына уже убрали», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU ранее отправляла запрос в администрацию Чебаркуля. Ответ еще не поступил. Жителей Чебаркуля возмутила размещенная на аллее погибших героев СВО фотография Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей. «Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — сказала вдова погибшего разведчика из Чебаркуля Любовь Рудометова в видео, размещенном на ее странице в соцсети. Местные просили администрацию Чебаркуля не публиковать фото, но «они опять сделали поперек». Люди также недовольны качеством самой конструкции, на которой размещены снимки. Размещенные фотографии также плохого качества и их администрация не согласовала с родственниками погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фотографию Дениса Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей, убрали с аллеи погибших героев СВО в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом URA.RU сообщил источник. Ранее местных жителей возмутил снимок убийцы на аллее героев. «Фотографию Синицына уже убрали», — сообщил URA.RU источник. Редакция URA.RU ранее отправляла запрос в администрацию Чебаркуля. Ответ еще не поступил. Жителей Чебаркуля возмутила размещенная на аллее погибших героев СВО фотография Синицына, который с особой жестокостью убил мать двоих детей. «Мы тогда боялись на улицу выходить! Город маленький и люди помнят [это жестокое убийство]. Он что герой?» — сказала вдова погибшего разведчика из Чебаркуля Любовь Рудометова в видео, размещенном на ее странице в соцсети. Местные просили администрацию Чебаркуля не публиковать фото, но «они опять сделали поперек». Люди также недовольны качеством самой конструкции, на которой размещены снимки. Размещенные фотографии также плохого качества и их администрация не согласовала с родственниками погибших.