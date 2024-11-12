В России рекордно сократятся продажи автомобилей

В ноябре текущего года объем продаж на автомобильном рынке России может уменьшится на 50% по сравнению с октябрем. Об этом рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
«Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40 — 50% относительно октября», — рассказал Терлюкевич агентству «АВТОСТАТ». По его словам, на спрос будут оказывать влияние стоимость и доступность кредитования для физических лиц, а также условия лизинга для юридических лиц.
Также предсказывает снижение объемов продаж в ноябре на минимум 5% по сравнению с октябрем коммерческий директор в сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Такое замедление связано с повышением стоимости кредитования, реализацией автомобилей по ценам предыдущих поставок и предварительным удовлетворением спроса в преддверии повышения утильсбора.
Ранее «АВТОСТАТ» сообщил, что в октябре текущего года на российском рынке было продано 171,2 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 50% выше, чем в октябре прошлого года, и на 13,5% превосходит результаты сентября 2024 года, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.