В России рекордно сократятся продажи автомобилей

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На стоимость авто будет влиять доступность кредитов
На стоимость авто будет влиять доступность кредитов Фото:

В ноябре текущего года объем продаж на автомобильном рынке России может уменьшится на 50% по сравнению с октябрем. Об этом рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

«Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40 — 50% относительно октября», — рассказал Терлюкевич агентству «АВТОСТАТ». По его словам, на спрос будут оказывать влияние стоимость и доступность кредитования для физических лиц, а также условия лизинга для юридических лиц.

Также предсказывает снижение объемов продаж в ноябре на минимум 5% по сравнению с октябрем коммерческий директор в сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Такое замедление связано с повышением стоимости кредитования, реализацией автомобилей по ценам предыдущих поставок и предварительным удовлетворением спроса в преддверии повышения утильсбора.

Ранее «АВТОСТАТ» сообщил, что в октябре текущего года на российском рынке было продано 171,2 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 50% выше, чем в октябре прошлого года, и на 13,5% превосходит результаты сентября 2024 года, передает RT.

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В ноябре текущего года объем продаж на автомобильном рынке России может уменьшится на 50% по сравнению с октябрем. Об этом рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. «Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40 — 50% относительно октября», — рассказал Терлюкевич агентству «АВТОСТАТ». По его словам, на спрос будут оказывать влияние стоимость и доступность кредитования для физических лиц, а также условия лизинга для юридических лиц. Также предсказывает снижение объемов продаж в ноябре на минимум 5% по сравнению с октябрем коммерческий директор в сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. Такое замедление связано с повышением стоимости кредитования, реализацией автомобилей по ценам предыдущих поставок и предварительным удовлетворением спроса в преддверии повышения утильсбора. Ранее «АВТОСТАТ» сообщил, что в октябре текущего года на российском рынке было продано 171,2 тысячи новых легковых автомобилей. Этот показатель на 50% выше, чем в октябре прошлого года, и на 13,5% превосходит результаты сентября 2024 года, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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