Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на курорты Китая

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 ноября начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Санью (курортный город Китая). Самолеты будут летать еженедельно, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А-320», — следует из сообщения.
Отмечается, что билеты на новые рейсы можно будет приобрести у туристических операторов. Это дополнение к уже существующим рейсам «Аэрофлота», которые связывают остров Хайнань.
Ранее из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы в Гоа (Индия). С начала октября самолеты совершают перелеты три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.
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