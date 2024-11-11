11 ноября 2024

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на курорты Китая

«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Санью
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылеты запланированы еженедельно по субботам
Вылеты запланированы еженедельно по субботам Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 ноября начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Санью (курортный город Китая). Самолеты будут летать еженедельно, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А-320», — следует из сообщения.

Отмечается, что билеты на новые рейсы можно будет приобрести у туристических операторов. Это дополнение к уже существующим рейсам «Аэрофлота», которые связывают остров Хайнань.

Ранее из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы в Гоа (Индия). С начала октября самолеты совершают перелеты три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 ноября начнет выполнять прямые рейсы из Екатеринбурга в Санью (курортный город Китая). Самолеты будут летать еженедельно, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Вылеты запланированы на 12:30 еженедельно по субботам. Время в пути с дозаправкой в Иркутске без выхода пассажиров составит порядка 11,5 часа. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А-320», — следует из сообщения. Отмечается, что билеты на новые рейсы можно будет приобрести у туристических операторов. Это дополнение к уже существующим рейсам «Аэрофлота», которые связывают остров Хайнань. Ранее из Екатеринбурга возобновили прямые рейсы в Гоа (Индия). С начала октября самолеты совершают перелеты три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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