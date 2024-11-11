В ХК «Трактор» рассказали, как купить билеты на матчи

ХК «Трактор» посоветовал покупать билеты в личном кабинете, а не у перекупов

12 ноября 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Болельщики могут купить билеты на игры «Трактора» в личном кабинете Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Купить билеты на хоккейные матчи команды «Трактор» можно в личном кабинете на официальном сайте. Это позволит попасть на игру любимой команды и сэкономить деньги, не покупая билеты втридорога у перекупов. Как приобрести билеты, рассказали URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». «В нынешнем сезоне ХК „Трактор“ перешел на новую онлайн-систему продаж билетов, когда каждый болельщик может купить билет на матч, зайдя в личный кабинет на официальном сайте. Вся процедура занимает меньше одной минуты и экономит время», — уточнили в пресс-службе клуба. В пресс-службе отметили, что клуб целенаправленно анонсирует дату и время продаж билетов на домашние матчи команды за сутки или более до старта, чтобы каждый болельщик мог в указанное время зайти на официальный сайт клуба и купить билет. Представители также заявили, что понимают нынешний ажиотаж при приобретении билетов, так как команда идет на первом месте в Восточной конференции и спрос в десятки раз превышает предложение. Это создает конкуренцию и проблему «лишнего билета». «Болельщики, которые знают систему продаж, в течение 5-10 минут после старта могут приобрести их на официальном сайте или Яндекс Афише. Подчеркнем, что в ситуации с повышенным спросом гораздо проще и значительно выгоднее приобретать сезонные абонементы, обеспечивающие спокойное и комфортное посещение всех домашних матчей», — добавили в пресс-службе клуба. Также в пресс-службе подчеркнули, что борьба с перекупщиками ведется ежедневно. В клубе уже разработан и воплощен в жизнь цикл мер, которые усложнят жизнь недобросовестным продавцам. «Проблема это системная, комплексная, с ней сталкиваются абсолютно все клубы и пытаются найти выход. Тем не менее, главное, что хочется сказать — не покупайте билеты у перекупщиков и мошенников. Так вы только стимулируете этот процесс», — подытожили в клубе. Ранее болельщики пожаловались на отсутствие билетов на матчи любимой команды. Их можно найти только у перекупов по завышенным ценам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Купить билеты на хоккейные матчи команды «Трактор» можно в личном кабинете на официальном сайте. Это позволит попасть на игру любимой команды и сэкономить деньги, не покупая билеты втридорога у перекупов. Как приобрести билеты, рассказали URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». «В нынешнем сезоне ХК „Трактор“ перешел на новую онлайн-систему продаж билетов, когда каждый болельщик может купить билет на матч, зайдя в личный кабинет на официальном сайте. Вся процедура занимает меньше одной минуты и экономит время», — уточнили в пресс-службе клуба. В пресс-службе отметили, что клуб целенаправленно анонсирует дату и время продаж билетов на домашние матчи команды за сутки или более до старта, чтобы каждый болельщик мог в указанное время зайти на официальный сайт клуба и купить билет. Представители также заявили, что понимают нынешний ажиотаж при приобретении билетов, так как команда идет на первом месте в Восточной конференции и спрос в десятки раз превышает предложение. Это создает конкуренцию и проблему «лишнего билета». «Болельщики, которые знают систему продаж, в течение 5-10 минут после старта могут приобрести их на официальном сайте или Яндекс Афише. Подчеркнем, что в ситуации с повышенным спросом гораздо проще и значительно выгоднее приобретать сезонные абонементы, обеспечивающие спокойное и комфортное посещение всех домашних матчей», — добавили в пресс-службе клуба. Также в пресс-службе подчеркнули, что борьба с перекупщиками ведется ежедневно. В клубе уже разработан и воплощен в жизнь цикл мер, которые усложнят жизнь недобросовестным продавцам. «Проблема это системная, комплексная, с ней сталкиваются абсолютно все клубы и пытаются найти выход. Тем не менее, главное, что хочется сказать — не покупайте билеты у перекупщиков и мошенников. Так вы только стимулируете этот процесс», — подытожили в клубе. Ранее болельщики пожаловались на отсутствие билетов на матчи любимой команды. Их можно найти только у перекупов по завышенным ценам.