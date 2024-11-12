Самолет АК «Ямал» из Тюмени в Салехард вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП

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Самолет, летевший в Салехард, пришлось возвращать в Тюмень (архивное фото)
Самолет, летевший в Салехард, пришлось возвращать в Тюмень (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Тюмени в Салехард (ЯНАО), вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой створки шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«11 ноября капитан воздушного судна авиакомпании „Ямал“, маршрута Тюмень — Салехард, доложил о не закрытии створки шасси от основной системы. Принято решение о возврате на аэродром вылета — Рощино», — следует из информации telegram-канала.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается. Ранее в самолете «Ямала», летевшем в Тюмень из Магнитогорска, сработало предупреждение о столкновении с землей.

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Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Тюмени в Салехард (ЯНАО), вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой створки шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «11 ноября капитан воздушного судна авиакомпании „Ямал“, маршрута Тюмень — Салехард, доложил о не закрытии створки шасси от основной системы. Принято решение о возврате на аэродром вылета — Рощино», — следует из информации telegram-канала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается. Ранее в самолете «Ямала», летевшем в Тюмень из Магнитогорска, сработало предупреждение о столкновении с землей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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