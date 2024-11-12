Самолет АК «Ямал» из Тюмени в Салехард вернулся в аэропорт вылета из-за ЧП

Самолет авиакомпании «Ямал», следовавший из Тюмени в Салехард (ЯНАО), вернулся в аэропорт вылета из-за незакрытой створки шасси. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«11 ноября капитан воздушного судна авиакомпании „Ямал“, маршрута Тюмень — Салехард, доложил о не закрытии створки шасси от основной системы. Принято решение о возврате на аэродром вылета — Рощино», — следует из информации telegram-канала.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается. Ранее в самолете «Ямала», летевшем в Тюмень из Магнитогорска, сработало предупреждение о столкновении с землей.
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