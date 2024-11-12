В России на четверть вырос интерес к долгосрочной аренде авто

В ноябре текущего года среди россиян на 25% вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей. Об этом сообщают данные опроса, проведенного компанией TopCar.
«В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%», — передает «Коммерсантъ» данные TopCar.
По результатам опроса, большинство водителей берут транспортное средство в аренду на два-три дня. Из них 64% арендуют машину для туристических поездок, 15% — для поездок по рабочим вопросам, в то время как остальные клиенты выбирают аренду автомобиля для различных других целей.
В ноябре текущего года также ожидается снижение объемов продаж на российском автомобильном рынке на 50% по сравнению с показателями октября, рассказал агентству «Автостат» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, на уровень спроса повлияет цена и доступность кредитных ресурсов для частных лиц, а также условия предоставления лизинга для организаций.
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