В России на четверть вырос интерес к долгосрочной аренде авто

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В 2023 году спрос на долгосрочную аренду машин составлял 18%
В 2023 году спрос на долгосрочную аренду машин составлял 18% Фото:

В ноябре текущего года среди россиян на 25% вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей. Об этом сообщают данные опроса, проведенного компанией TopCar.

«В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%», — передает «Коммерсантъ» данные TopCar.

По результатам опроса, большинство водителей берут транспортное средство в аренду на два-три дня. Из них 64% арендуют машину для туристических поездок, 15% — для поездок по рабочим вопросам, в то время как остальные клиенты выбирают аренду автомобиля для различных других целей.

В ноябре текущего года также ожидается снижение объемов продаж на российском автомобильном рынке на 50% по сравнению с показателями октября, рассказал агентству «Автостат» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, на уровень спроса повлияет цена и доступность кредитных ресурсов для частных лиц, а также условия предоставления лизинга для организаций.

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В ноябре текущего года среди россиян на 25% вырос спрос на долгосрочную аренду автомобилей. Об этом сообщают данные опроса, проведенного компанией TopCar. «В ноябре 2024 года доля россиян с водительскими правами, пользующихся арендой автомобилей на срок от одних суток, выросла до 25%. Годом ранее число таких водителей не превышало 18%», — передает «Коммерсантъ» данные TopCar. По результатам опроса, большинство водителей берут транспортное средство в аренду на два-три дня. Из них 64% арендуют машину для туристических поездок, 15% — для поездок по рабочим вопросам, в то время как остальные клиенты выбирают аренду автомобиля для различных других целей. В ноябре текущего года также ожидается снижение объемов продаж на российском автомобильном рынке на 50% по сравнению с показателями октября, рассказал агентству «Автостат» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. По его словам, на уровень спроса повлияет цена и доступность кредитных ресурсов для частных лиц, а также условия предоставления лизинга для организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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