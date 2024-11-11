11 ноября 2024

Глава СК поручил возбудить дело из-за школьника, ударившего с ноги свердловчанку

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкину доложат о расследовании инцидента
Бастрыкину доложат о расследовании инцидента Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за подростка влетевшего с ноги в грудь сверстницы, сидевшей на подоконнике в школе Нижних Серег (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — следует из сообщения. Бастрыкину также доложат об установленных обстоятельствах происшествия.

Момент удара школьника сняли на видео и выложили в соцсети. Следователи уже приступили к опросу свидетелей произошедшего, чтобы установить тяжесть побоев.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за подростка влетевшего с ноги в грудь сверстницы, сидевшей на подоконнике в школе Нижних Серег (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — следует из сообщения. Бастрыкину также доложат об установленных обстоятельствах происшествия. Момент удара школьника сняли на видео и выложили в соцсети. Следователи уже приступили к опросу свидетелей произошедшего, чтобы установить тяжесть побоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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