Глава СК поручил возбудить дело из-за школьника, ударившего с ноги свердловчанку

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за подростка влетевшего с ноги в грудь сверстницы, сидевшей на подоконнике в школе Нижних Серег (Свердловская область). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело», — следует из сообщения. Бастрыкину также доложат об установленных обстоятельствах происшествия.
Момент удара школьника сняли на видео и выложили в соцсети. Следователи уже приступили к опросу свидетелей произошедшего, чтобы установить тяжесть побоев.
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