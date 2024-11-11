11 ноября 2024

Челябинец, выигравший в лотерею 31 млн рублей, закупится на приз недвижимостью

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец планирует купить жилье трем своим детям
Челябинец планирует купить жилье трем своим детям Фото:

Уроженец Челябинской области, выигравший в лотерею 31,5 млн рублей, планирует купить недвижимость для детей на полученные деньги. Остаток суммы мужчина потратит на приобретение машины и ремонт своего дома, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«На суперприз купим детям недвижимость. Нам самое главное обеспечить им стабильное будущее. На оставшиеся средства приобретем себе машину и отремонтируем частный дом, в котором сейчас живем», — передает слова мужчины «Столото».

Дом у счастливчика находится в Краснодарском крае, куда он с супругой переехал несколько лет назад из Челябинской области. За день до выигрыша у мужчины родился уже второй внук. Изначально участник лотереи думал, что выиграл всего 31 тысячу рублей и несколько дней не мог оправиться от шока.

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Уроженец Челябинской области, выигравший в лотерею 31,5 млн рублей, планирует купить недвижимость для детей на полученные деньги. Остаток суммы мужчина потратит на приобретение машины и ремонт своего дома, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «На суперприз купим детям недвижимость. Нам самое главное обеспечить им стабильное будущее. На оставшиеся средства приобретем себе машину и отремонтируем частный дом, в котором сейчас живем», — передает слова мужчины «Столото». Дом у счастливчика находится в Краснодарском крае, куда он с супругой переехал несколько лет назад из Челябинской области. За день до выигрыша у мужчины родился уже второй внук. Изначально участник лотереи думал, что выиграл всего 31 тысячу рублей и несколько дней не мог оправиться от шока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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